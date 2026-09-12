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12 września 2026

300 zł mniej za nocleg na Podkarpaciu. 14 września rusza I tura Podkarpackiego Czeku Turystycznego

Chcesz jesienią wybrać się w Bieszczady, nad Solinę albo zwiedzić podkarpackie zamki i drewniane cerkwie? Można obniżyć koszt noclegu o 300 zł. W poniedziałek, 14 września, rusza pierwsza tura Podkarpackiego Czeku Turystycznego 2026. Liczba czeków jest ograniczona.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Generowanie czeków rozpocznie się 14 września o godz. 12. Program jest skierowany do wszystkich pełnoletnich obywateli Polski. Aby skorzystać z dofinansowania, trzeba zarezerwować pobyt obejmujący co najmniej dwa noclegi w obiekcie uczestniczącym w programie.

Jak dostać 300 zł?

Wniosek można złożyć przez internet na stronie czek.podkarpackie.travel. Po przyznaniu czeku uczestnik otrzyma elektroniczny kod o wartości 300 zł.

Następnie trzeba wybrać obiekt z oficjalnej listy i dopiero po otrzymaniu czeku skontaktować się z nim w sprawie rezerwacji. Podczas pobytu kod zostanie zweryfikowany przez obsługę obiektu. Po potwierdzeniu tożsamości koszt noclegu zostanie pomniejszony o 300 zł.

Trzeba się spieszyć

Pierwsza tura obejmuje czeki, które można wykorzystać od 15 września do 5 października 2026 roku. O ich przyznaniu decyduje kolejność prawidłowo złożonych wniosków, aż do wyczerpania puli środków.

Każdy uczestnik może skorzystać z czeku tylko raz w czasie trwania programu.

Na tym program się nie kończy. Zaplanowano jeszcze dwie tury. Generowanie czeków w II turze rozpocznie się 6 października, a w III turze – 3 listopada 2026 roku.

Szczegółowe zasady, regulamin i lista obiektów biorących udział w programie dostępne są na stronie czek.podkarpackie.travel. Informacje można również uzyskać pod numerem 880 959 050 lub adresem czek@podkarpackie.travel.

Program „Podkarpacki Czek Turystyczny 2026” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt realizowany jest również przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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