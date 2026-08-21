300+ w powiatach stalowowolskim i niżańskim

Ponad 8,2 tys. dzieci w powiecie stalowowolskim

Według danych przedstawionych przez ZUS, w powiecie stalowowolskim złożono 5516 wniosków dotyczących 8249 dzieci. Do tej pory wypłacono tam świadczenia na łączną kwotę 2 mln 146,2 tys. zł.

To oznacza, że pieniądze z programu 300+ już realnie trafiają do rodzin z naszego powiatu.

Liczba zgłoszonych dzieci jest przy tym znacznie wyższa od liczby samych wniosków. Nie jest to nic zaskakującego – jeden formularz może obejmować więcej niż jedno dziecko.

W powiecie niżańskim również nie brakuje wniosków

Niewiele mniejszy ruch widać w sąsiednim powiecie niżańskim. Tutaj rodzice i opiekunowie złożyli 3239 wniosków na 5055 dzieci.

Wypłacona dotąd kwota wynosi 1 mln 308 tys. zł.

Łącznie więc w obu powiatach złożono 8755 wniosków dotyczących 13 304 dzieci, a wypłacone świadczenia sięgnęły już 3 mln 454,2 tys. zł.

To pokazuje skalę programu w najbliższym nam regionie - i jednocześnie to, jak szybko rodzice zaczęli załatwiać sprawę jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

300 zł na szkolną wyprawkę

Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Pieniądze można przeznaczyć na zakup rzeczy potrzebnych do nauki - od zeszytów i przyborów szkolnych po podręczniki czy sprzęt komputerowy. Świadczenie nie zależy od dochodów rodziny.

Wsparcie przysługuje na ucznia do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością - do 24 lat. Nie obejmuje natomiast dzieci uczęszczających do zerówki ani studentów.

Lepiej nie czekać do ostatniej chwili

Wnioski na rok szkolny 2026/2027 można składać do 30 listopada 2026 roku. Trzeba jednak pamiętać, że im później rodzic złoży dokumenty, tym później może pojawić się wypłata.

Jeżeli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia, ZUS deklaruje wypłatę świadczenia najpóźniej do 30 września.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie - przez aplikację mZUS, portal eZUS, bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia.

Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić przede wszystkim PESEL dziecka, dane szkoły oraz numer rachunku bankowego. To właśnie na wskazane konto ZUS przeleje pieniądze.

W całym województwie wypłacono już miliony

Program cieszy się dużym zainteresowaniem w całym kraju. Do 17 lipca rodzice i opiekunowie złożyli blisko 1,4 mln wniosków dotyczących ponad 2 mln dzieci, a na konta rodzin trafiło już prawie 173 mln zł.

Patrząc na liczby z powiatów stalowowolskiego i niżańskiego, widać, że także tutaj rodzice nie czekają na ostatnią chwilę. A ponieważ do pierwszego dzwonka zostało już niewiele czasu, dla wielu rodzin 300 zł może być teraz konkretnym zastrzykiem na ostatnie zakupy przed szkołą.