300 tancerzy na scenie MDK. Wyjątkowy jubileusz dwóch instruktorek

Na scenie pojawiło się blisko 300 tancerzy - obecnych i byłych wychowanków jubilatek. Gala była podsumowaniem wielu lat pracy obu instruktorek oraz okazją do zaprezentowania dorobku zespołów, które przez lata wychowały kolejne pokolenia młodych tancerzy.

Publiczność mogła zobaczyć występy zespołów: Zespołu Tańca Estradowego „Mała Volta” i „Volta”, „Volta Tap Dance”, Klubu Tańca „LaVolta” oraz „ReVolta”. Na scenie pojawił się także gościnnie Zespół Taneczny „Stalowianki”, z którym przez ostatnie lata współpracowała Agnieszka Guzik.

W uroczystości uczestniczyła m.in. Monika Pachacz-Świderska, która w imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców miasta przekazała jubilatkom gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Podczas wydarzenia odczytała również grawertony przekazane przez prezydenta miasta Lucjusz Nadbereżny.

- Dzisiejsza gala jest pięknym świadectwem wieloletniej pracy, pasji i zaangażowania, dzięki którym kolejne pokolenia młodych ludzi odkrywają radość tańca. Państwa działalność to nie tylko sukcesy artystyczne, ale także ogromny wkład w rozwój kultury i promocję Stalowej Woli - podkreśliła Monika Pachacz-Świderska.

Podczas gali odczytano również list gratulacyjny od posła na Sejm RP Rafał Weber, który podziękował jubilatkom za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju kultury i wychowania młodych tancerzy.

Program wydarzenia wypełniły choreografie przygotowane do znanych utworów tanecznych z popularnych filmów. Występy spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, która nagradzała tancerzy gromkimi brawami.

Galę poprowadził duet konferansjerów: Anna Litwin oraz Janusz Wielgosz.

W organizację wydarzenia zaangażował się także zespół domu kultury. Szczególną rolę odegrali dyrektor Marek Gruchota oraz jego zastępczyni Kamila Piech, dzięki którym możliwe było przygotowanie jubileuszowej gali.

Nie zabrakło również wzruszeń i podziękowań od wychowanków, współpracowników oraz przyjaciół obu instruktorek. Wielokrotnie podkreślano ich ogromny wkład w rozwój talentów młodych tancerzy oraz promocję Stalowej Woli na scenach tanecznych w kraju i za granicą.

Wydarzeniu towarzyszyła także wystawa „Diamenty taneczne”, przygotowana w Galerii „Tło”, prezentująca dorobek artystyczny obu instruktorek oraz historię zespołów, które od lat rozwijają taneczne pasje wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Podczas gali podziękowania skierowano również do rodziców młodych tancerzy, którzy od lat wspierają ich rozwój i powierzają „szlifowanie” talentów Agnieszce Guzik i Beacie Główce. To właśnie dzięki temu - jak podkreślano - w Stalowej Woli od lat pojawiają się kolejne taneczne „diamenty”.