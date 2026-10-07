300 gramów marihuany w mieszkaniu 41-latka z Niska

Sprawą zajmowali się funkcjonariusze wydziału kryminalnego z Niska. Z ustaleń policjantów wynikało, że jeden z mieszkańców miasta może posiadać znaczną ilość narkotyków.

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 41-latka policjanci znaleźli foliowe worki, w których znajdowały się zabronione substancje. Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Nisku, zabezpieczono łącznie 300 gramów marihuany.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Nisku. Wobec 41-latka zastosowano środki zapobiegawcze: dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

Za zarzucane mu przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP w Nisku