30 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli

Warsztat rozpoczął działalność w sierpniu 1996 roku. Jego pomysłodawczynią i pierwszą kierowniczką była Ewa Ziajko, która prowadziła placówkę przez 20 lat. Obecnie WTZ kieruje Jerzy Łatka.

W ciągu trzech dekad z zajęć skorzystało prawie 150 osób, a 34 uczestników podjęło zatrudnienie. Obecnie w WTZ działa 10 pracowni terapii zajęciowej, w każdej uczestniczy pięć osób. Funkcjonuje również pracownia fizjoterapii. Podopieczni biorą udział m.in. w zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach, przeglądach i wystawach.

- 30 lat w historii naszego warsztatu to czas bogaty w setki ludzkich historii, małych i wielkich sukcesów oraz niezwykłych przemian, bardzo często przemian życia, postaw, zachowań – mówił podczas jubileuszu Jerzy Łatka, kierownik WTZ.

Jak podkreślił, dla uczestników warsztat jest czymś więcej niż miejscem codziennych zajęć.

- Dla naszych uczestników jest to drugi dom. To jest takie trochę oklepane - drugi dom, ale prawdziwie to miejsce, w którym znikają bariery, pojawia się poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, prawdziwej przynależności - mówił Jerzy Łatka.

W jubileuszu uczestniczył również prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na znaczenie placówki dla jej uczestników.

- I to pokazuje, że właśnie ten warsztat to jest dom - to jest miejsce, które tworzy poczucie bezpieczeństwa, poczucie wspólnoty, otwiera szanse, daje perspektywę marzeń i bycia szczęśliwym. Bądźcie nadal tak wspaniale piękni, dalej budujcie w ten sposób piękno naszego miasta Stalowej Woli - mówił prezydent.

Z okazji jubileuszu Lucjusz Nadbereżny przekazał na ręce kierownika Jerzego Łatki złote serce Stalowej Woli, jako wyraz uznania dla pracowników, uczestników, ich rodzin i opiekunów.

Źródło: UM Stalowa Wola