Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 29 sierpnia 2025

3 oferty w przetargu na budowę ogródka społecznego przy "dwunastce"

Miasto Stalowa Wola zakończyło proces przyjmowania ofert w przetargu na zadanie pn. Edukacja pod chmurką (...) – budowa ogródka społecznego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli. Wpłynęły trzy oferty.

avatar
Aleksandra Soból

dziennikarka

Zasadniczy zakres robót obejmuje: zabezpieczenie istniejącej zieleni, wykonanie utwardzeń terenu z kostki i nawierzchni przepuszczalnych, lokalizację i montaż elementów małej architektury, montaż naziemnego, stojącego zbiornika małej retencji oraz  nasadzenia zieleni. 

Wśród projektowanych elementów wyposażenia znalazły się: pergola ogrodowa, urządzenie edukacyjne - kalejdoskop, tablica edukacyjna - cztery pory roku, urządzenie edukacyjne - koło optyczne, tablica edukacyjna - kulodrom, tablica edukacyjna - pierwsza pomoc, tablica edukacyjna - kontynenty, urządzenie edukacyjne - zegar słoneczny, gra w klasy, ścieżka sensoryczna, ławka parkowa, kosz na śmieci, zielnik - skrzynie uprawowe, trejaż pod pnącza, zbiornik na deszczówkę, budka lęgowa, kolorowe hopki, karmnik dla ptaków. 

Przewidywane jest także wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej. 

W przetargu wpłynęły trzy oferty opiewające na kwoty: 394 165,8 zł, 178 634,30 zł, 280 000,00 zł. Kwota przeznaczona przez miasto na realizację zadania: 87 000,00 zł. Trwa weryfikacja ofert. 

