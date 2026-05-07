3 miesiące płatnego wolnego? Jest nowa propozycja dla pracowników

Trzy miesiące płatnej przerwy od pracy po siedmiu latach zatrudnienia u jednego pracodawcy - taki pomysł przedstawiła Związkowa Alternatywa. Projekt tzw. urlopu regeneracyjnego miałby objąć wszystkich pracowników w Polsce, niezależnie od wykonywanego zawodu.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Według autorów propozycji, obecny system nie odpowiada już na problemy związane z przemęczeniem i pogarszającą się kondycją psychiczną pracowników. Związkowcy przekonują, że dłuższy odpoczynek nie powinien być dostępny wyłącznie dla wybranych grup zawodowych, ale stać się powszechnym prawem.

Kto mógłby skorzystać?

Zgodnie z założeniami projektu, prawo do urlopu regeneracyjnego miałaby osoba zatrudniona co najmniej siedem lat u tego samego pracodawcy. Po spełnieniu tego warunku pracownik mógłby otrzymać nawet trzy miesiące wolnego z zachowaniem pełnego wynagrodzenia.

Co ważne, pracodawca nie miałby możliwości odmowy udzielenia takiego urlopu. Nie byłoby też konieczności przedstawiania zwolnienia lekarskiego, opinii specjalisty czy dokumentacji medycznej.

Odpowiedź na przemęczenie i wypalenie?

Twórcy projektu argumentują, że coraz więcej osób zmaga się z chronicznym stresem, wypaleniem zawodowym i problemami psychicznymi wynikającymi z wieloletniej pracy bez dłuższej regeneracji. Ich zdaniem kilkutygodniowy urlop wypoczynkowy często nie wystarcza, by realnie odpocząć.

Wskazują również, że podobne rozwiązania funkcjonują już w niektórych zawodach, m.in. w środowisku akademickim czy oświacie. Teraz takie uprawnienie miałoby zostać rozszerzone na wszystkich pracujących.

Jakie możliwości mają dziś pracownicy?

Obecnie osoby zatrudnione mogą korzystać przede wszystkim ze standardowego urlopu wypoczynkowego - w wymiarze 20 lub 26 dni rocznie, w zależności od stażu pracy.

Drugim rozwiązaniem jest zwolnienie lekarskie, także związane ze zdrowiem psychicznym. W praktyce wielu pracowników korzysta z L4 wystawianego przez lekarza rodzinnego lub psychiatrę, gdy przemęczenie lub stres zaczynają wpływać na codzienne funkcjonowanie.

Na razie propozycja Związkowej Alternatywy pozostaje projektem i nie trafiła jeszcze do prac legislacyjnych. Już teraz jednak budzi duże emocje - zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.

