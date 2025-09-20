Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
MKT Stalowa Wola. Od lewej: Stanisław Wierzgacz, Zuzanna Prytek, Maria Cisłak, Alisha Sharma, Tomasz Adamowicz, Hanna Krzysztoń, Marta Szeliga, Hanna Cieślak (fot. MKT Stalowa Wola)
0.0 / 5
Stalowa Wola 20 września 2025

3. miejsce Młodziczek MKT Stalowa Wola w finale B DMP w Zabrzu

W Zabrzu na kortach Akademii Tenisowej odbył się finał B Drużynowych Mistrzostw Polski Młodziczek do lat 14. Trzecie miejsce wywalczył team Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli w składzie: Hanna Cieślak, Hanna Krzysztoń, Marta Szeliga, Maria Cisłak, Alisha Sharma, Zuzanna Prytek. Kapitanem drużyny był Tomasz Adamowicz, a kierownikiem Stanisław Wierzgacz.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W meczu o trzecie miejsce nasza drużyna pokonała SKT Szczecin 5:1, a wcześniej odniosła zwycięstwo nad Akademię Tenisową Zabrze 5:1, natomiast w półfinale przegrała z tenisistkami Miejskiego Klubu Tenisowego w Łodzi 2:4.
Łodzianki zajęły pierwsze miejsce, drugie Club Sport Calisia Tennis Pro, obie awansowały do finału A Drużynowych Mistrzostw Polski U 14, który rozgrywany jest od 20 do 22 września we Wrocławiu.

Wyniki
MKT Stalowa Wola - Akademia Tenisowa Zabrze 5:1
Hanna Cieślak/Marta Szeliga - Maria Cedro/Alicja Skwara 6:2, 6:2, Hanna Krzysztoń/.Maria Cisłak - Zuzanna Grygoyć/Anna Kruża 6:2, 6:4, Cieśla - Cedro 7:5, 6:2, Krzysztoń - Skwara 3:6, 6:0, 10:7, Alicja Sharma - Kruża 6:3, 6:4, Zuzanna Prytek - Grygoyć 6:7, 2:6.

MKT Stalowa Wola - MKT Łódź 2:4
Cieślak/Szeliga - Sonia Antczak/Natasza Kleszcz 5:7, 1:6, Krzysztoń/Cisłak - Laura Czajka/Maria Kur 5:7, 6:4, 1:10, Cieślak - Antczak 2:6, 4:6, Krzysztoń - Kleszcz 1:6, 1:6, Szeliga - Czajka 1:6, 7:5, 10:0, Cisłak - Martyna Broniewska 6:0, 6:0.

MKT Stalowa Wola - SKT Szczecin 5:1
Cieślak/Szeliga - Zuzanna Strauss/Antonina Biełus 6:2, 6:3, Krzysztoń/Sharma - Amela Bogdanowicz/Marcela Jaworska 6:3, 6:3, Cieślak - Strauss 6:2, 6:1, Krzysztoń - Biełus 6:2, 6:7, 10:4, Cisłak - Bogdanowicz 4:6, 4:6, Sharma - Jaworska 6:4, 6:3.

Końcowa kolejność: 1. MKT Łódź, 2. Club Sport Calisia Tennis Pro, 3. MKT Stalowa Wola, 4. Szczeciński Klub Tenisowy, 5. BKT Advantage Bielsko-Biała, 6. Park Tenisowy Olimpia Poznań, 7. Akademia Tenisowa Zabrze, 8. AM Tenis Warszawa, 9. TS Idea Sport Toruń, 10. Grzegórzecki Kraków, 12. KT Jelenia Góra

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Twierdza naruszona po raz drugi. Stal zatrzymana przez młodzież z Łodzi
Stalowa Wola
Twierdza naruszona po raz drugi. Stal zatrzymana przez młodzież z Łodzi
Igloopol w Nisku, ŁKS w Pilźnie, a Stal w Nowotańcu
Stalowa Wola
Igloopol w Nisku, ŁKS w Pilźnie, a Stal w Nowotańcu
Koszykarze Stali wracają na ligowe parkiety. Sezon 2025/26 rozpoczną w Krakowie
Stalowa Wola
Koszykarze Stali wracają na ligowe parkiety. Sezon 2025/26 rozpoczną w Krakowie
Wichry wciąż nie znają smaku porażki, a na czele Rotunda
Stalowa Wola
Wichry wciąż nie znają smaku porażki, a na czele Rotunda
Retman Ulanów poniósł pierwszą stratę
Nisko
Retman Ulanów poniósł pierwszą stratę
Adam Rogala po raz drugi z rzędu zwycięzcą triathlonu Iron Dragon
Stalowa Wola
Adam Rogala po raz drugi z rzędu zwycięzcą triathlonu Iron Dragon
LZS Żabno obronił swoją twierdzę. Po raz jedenasty z rzędu!
Nisko
LZS Żabno obronił swoją twierdzę. Po raz jedenasty z rzędu!
Krzysztof Faraś czwarty w Wyścigu Górskim Szczawne - Kulaszne
Stalowa Wola
Krzysztof Faraś czwarty w Wyścigu Górskim Szczawne - Kulaszne
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu