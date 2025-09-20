3. miejsce Młodziczek MKT Stalowa Wola w finale B DMP w Zabrzu

W meczu o trzecie miejsce nasza drużyna pokonała SKT Szczecin 5:1, a wcześniej odniosła zwycięstwo nad Akademię Tenisową Zabrze 5:1, natomiast w półfinale przegrała z tenisistkami Miejskiego Klubu Tenisowego w Łodzi 2:4.

Łodzianki zajęły pierwsze miejsce, drugie Club Sport Calisia Tennis Pro, obie awansowały do finału A Drużynowych Mistrzostw Polski U 14, który rozgrywany jest od 20 do 22 września we Wrocławiu.

Wyniki

MKT Stalowa Wola - Akademia Tenisowa Zabrze 5:1

Hanna Cieślak/Marta Szeliga - Maria Cedro/Alicja Skwara 6:2, 6:2, Hanna Krzysztoń/.Maria Cisłak - Zuzanna Grygoyć/Anna Kruża 6:2, 6:4, Cieśla - Cedro 7:5, 6:2, Krzysztoń - Skwara 3:6, 6:0, 10:7, Alicja Sharma - Kruża 6:3, 6:4, Zuzanna Prytek - Grygoyć 6:7, 2:6.

MKT Stalowa Wola - MKT Łódź 2:4

Cieślak/Szeliga - Sonia Antczak/Natasza Kleszcz 5:7, 1:6, Krzysztoń/Cisłak - Laura Czajka/Maria Kur 5:7, 6:4, 1:10, Cieślak - Antczak 2:6, 4:6, Krzysztoń - Kleszcz 1:6, 1:6, Szeliga - Czajka 1:6, 7:5, 10:0, Cisłak - Martyna Broniewska 6:0, 6:0.

MKT Stalowa Wola - SKT Szczecin 5:1

Cieślak/Szeliga - Zuzanna Strauss/Antonina Biełus 6:2, 6:3, Krzysztoń/Sharma - Amela Bogdanowicz/Marcela Jaworska 6:3, 6:3, Cieślak - Strauss 6:2, 6:1, Krzysztoń - Biełus 6:2, 6:7, 10:4, Cisłak - Bogdanowicz 4:6, 4:6, Sharma - Jaworska 6:4, 6:3.

Końcowa kolejność: 1. MKT Łódź, 2. Club Sport Calisia Tennis Pro, 3. MKT Stalowa Wola, 4. Szczeciński Klub Tenisowy, 5. BKT Advantage Bielsko-Biała, 6. Park Tenisowy Olimpia Poznań, 7. Akademia Tenisowa Zabrze, 8. AM Tenis Warszawa, 9. TS Idea Sport Toruń, 10. Grzegórzecki Kraków, 12. KT Jelenia Góra