29-latka oblana żrącą substancją. 25-letnia sprawczyni w areszcie

Według wstępnych ustaleń śledczych, ofiara została oblana nieustaloną dotąd substancją żrącą. W wyniku ataku kobieta doznała poważnych obrażeń – chemicznych oparzeń głowy i szyi – oraz, jak wynika z treści zarzutów, usiłowania pozbawienia wzroku. Po zdarzeniu poszkodowana zdołała uciec z miejsca ataku i samodzielnie dotarła do domu, skąd krewni przewieźli ją do Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli. Stamtąd, w trybie pilnym, została przetransportowana do specjalistycznej placówki okulistycznej w województwie podkarpackim.

Jak informuje Prokuratura, Wiktoria K. działała wspólnie i w porozumieniu z 48-letnią Anną K. Kobiety miały również dopuścić się zniszczenia samochodu należącego do pokrzywdzonej.

Wobec Wiktorii K. zastosowano najsurowszy środek zapobiegawczy – trzymiesięczny areszt tymczasowy. W przypadku Anny K. prokurator zdecydował o zastosowaniu środków wolnościowych.

– Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli nadzoruje postępowanie przeciwko 25-letniej Wiktorii K. podejrzanej o usiłowanie spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci pozbawienia wzroku oraz spowodowania obrażeń ciała w postaci oparzeń chemicznych głowy i szyi u 29-letniej pokrzywdzonej oraz uszkodzenia należącego do pokrzywdzonej samochodu, którego to uszkodzenia dopuściła się wspólnie i w porozumieniu z 48-letnią Anną K. – przekazał prokurator Andrzej Dubiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Za czyny zarzucane Wiktorii K. grozi kara od 3 do 20 lat więzienia. Anna K., jako współoskarżona o zniszczenie mienia, może zostać skazana na karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w sprawie nadal trwa.