29-latek spowodował wypadek i uciekł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna usłyszał zarzuty

W minioną niedzielę, w Cholewianej Górze w powiecie niżańskim doszło do dachowania osobowego opla.

-Na miejscu policjanci zastali zespół karetki pogotowania, który udzielał pomocy mężczyźnie, którego chwilę wcześniej, wyciągnęli z opla, z miejsca pasażera. Obok samochodu siedział jeszcze jeden mężczyzna. Obaj trafili do szpitala i byli nietrzeźwi. Podczas wyjaśniania okoliczności, w jakich doszło do tego wypadku, okazało się, kierujący oplem, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w przydrożny rów. Siła uderzenia była tak duża, że doprowadziła do wywrócenia się samochodu na dach. Po zdarzeniu kierowca wysiadł z auta i uciekł, nie udzielając pomocy pasażerom - informuje KPP w Nisku.

Funkcjonariusze ustalili personalia kierowcy, okazał się nim 29-letni mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego. Mężczyzna został zatrzymany.

- 29-latek usłyszał dwa zarzuty. Odpowie za spowodowania wypadku drogowego oraz ucieczkę z miejsca. O dalszych konsekwencjach wobec mężczyzny zadecyduje sąd - informuje KPP w Nisku.