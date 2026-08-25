26 zarzutów dla 32-latka ze Stalowej Woli. Trafił na trzy miesiące do aresztu

Wpadł po kradzieży alkoholu

Do zatrzymania 32-latka doszło w ubiegły wtorek w jednym ze sklepów na terenie Stalowej Woli. Policjanci zostali wezwani na miejsce w związku z kradzieżą alkoholu. Wartość strat oszacowano na blisko tysiąc złotych.

Podczas wykonywania czynności funkcjonariusze ustalili również, że mieszkaniec Stalowej Woli jest poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Nisku oraz Prokuraturę Rejonową w Poznaniu w celu ustalenia jego miejsca pobytu.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań.

25 kradzieży i środki odurzające

Jak ustalili policjanci, sprawa nie ograniczała się do jednej sklepowej kradzieży. 32-latek miał dopuszczać się podobnych przestępstw od grudnia ubiegłego roku.

Jego łupem padały między innymi alkohol, artykuły spożywcze oraz produkty perfumeryjne. Mężczyzna miał również posiadać substancje zabronione. Wcześniej w związku z prowadzonymi wobec niego postępowaniami był objęty policyjnym dozorem.

Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie podejrzanemu kolejnych zarzutów.

Łącznie 32-latek usłyszał 26 zarzutów – 25 dotyczących kradzieży oraz jeden posiadania środków odurzających. Wartość skradzionego mienia oszacowano na ponad 38 tys. zł.

Trzy miesiące w areszcie

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował, że 32-latek spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące.

Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku mieszkańca Stalowej Woli sytuacja jest poważniejsza, ponieważ – jak informuje policja – mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy.