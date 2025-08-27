25-latek bez uprawnień – wpadł po przekroczeniu prędkości

- Wczoraj po godz. 22, w Rudniku nad Sanem, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku, zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mitsubishi, który przekroczył dozwoloną prędkość. Kierowca w obszarze zabudowanym miał na liczniku ponad 90 km/h - informuje KPP w Nisku.

W trakcie wykonywanych czynności funkcjonariusze ustalili, że 25-latek nie powinien w ogóle wsiadać za kierownicę - nie posiadał prawa jazdy, a wobec niego została wydana decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

- Dodatkowo okazało się, że kierowca przekroczył dozwoloną prędkość w warunkach tzw. recydywy w związku z czym, został ukarany mandatem w wysokości 2 tys. złotych. Ponadto za niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, 25-latkowi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Za popełnione przestępstwo, mężczyzna odpowie przed sądem - informuje KPP w Nisku.