Klub działa od 2000 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i przez lata stał się ważnym miejscem wsparcia dla osób walczących z uzależnieniami oraz ich rodzin. Oferuje m.in. terapię, zajęcia psychoedukacyjne, konsultacje psychologiczne i prawne, a także mityngi grupy Anonimowych Alkoholików „Promyk”. - To przestrzeń, w której rodzi się nadzieja i siła do zmiany - podkreślają członkowie.

Obecnie działalnością Klubu kieruje Paulina Śleszyńska, certyfikowany instruktor terapii uzależnień, której zaangażowanie i codzienna praca są wysoko cenione przez społeczność.

Podczas jubileuszu nie zabrakło wspomnień, wzruszeń i słów wdzięczności. List od prezydenta miasta Lucjusza Nadbereżnego odczytała jego zastępczyni Monika Pachacz-Świderska.

W uroczystości uczestniczyli też inni przedstawiciele samorządu, policji, instytucji pomocowych oraz liczni goście - w tym rodziny i przyjaciele klubowiczów. Była to okazja do wspólnego świętowania i pokazania, że życie w trzeźwości nie tylko jest możliwe, ale także pełne wartości i radości.

Organizowane przez Klub spotkania, ogniska czy imprezy okolicznościowe od lat udowadniają, że dobra zabawa nie potrzebuje alkoholu ani innych używek.

Świętując srebrny jubileusz, uczestnicy i sympatycy Klubu zgodnie podkreślali - 25 lat to dopiero początek.