2,5 hektara lasu spłonęło. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych

Informacje o serii pożarów dotarły do policji pod koniec marca. Zgłoszenia dotyczyły kilkunastu ognisk ognia na obszarze Nadleśnictwa Rozwadów. Skala zniszczeń wskazywała, że nie były to przypadkowe zdarzenia.

Śledczy zajęli się sprawą, prowadząc działania mające na celu ustalenie sprawców. Analiza dowodów oraz zebranych informacji pozwoliła na wytypowanie dwóch osób, które mogły mieć związek z pożarami.

Zatrzymani to 25-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego oraz 18-latek z powiatu janowskiego. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawiono im zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób, a także mienia w dużych rozmiarach, co jest przestępstwem określonym w art. 163 kodeksu karnego.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu. Za zarzucane czyny grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie jest kontynuowane przez prokuraturę.

