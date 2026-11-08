240 tysięcy złotych na system alarmowania w powiecie niżańskim

Nowe urządzenia będą mogły emitować sygnały alarmowe oraz komunikaty głosowe. Umożliwią też sterowanie na miejscu i współpracę z systemem alarmowania Państwowej Straży Pożarnej.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wykonawcą została warszawska firma INNERGO SYSTEM.

Umowę w imieniu powiatu podpisali starosta Robert Bednarz i wicestarosta Józef Sroka. Jak podkreśla starosta, nowe urządzenia mają usprawnić przekazywanie informacji mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych i poprawić przygotowanie powiatu na różnego rodzaju zagrożenia.

- Sprawny i nowoczesny system ostrzegania i alarmowania ma kluczowe znaczenie w sytuacjach zagrożenia, kiedy szybkie przekazanie informacji jest ważne dla zdrowia i życia mieszkańców - zaznaczył Robert Bednarz.