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Fot. Pixabay
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Nisko 8 listopada 2026

240 tysięcy złotych na system alarmowania w powiecie niżańskim

W powiecie niżańskim pojawią się cztery nowe punkty alarmowe, które będą wykorzystywane do ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach. Pod koniec października w Starostwie Powiatowym w Nisku podpisano umowę na ich dostawę i uruchomienie. Koszt inwestycji to 240 tys. zł.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Nowe urządzenia będą mogły emitować sygnały alarmowe oraz komunikaty głosowe. Umożliwią też sterowanie na miejscu i współpracę z systemem alarmowania Państwowej Straży Pożarnej.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wykonawcą została warszawska firma INNERGO SYSTEM.

Umowę w imieniu powiatu podpisali starosta Robert Bednarz i wicestarosta Józef Sroka. Jak podkreśla starosta, nowe urządzenia mają usprawnić przekazywanie informacji mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych i poprawić przygotowanie powiatu na różnego rodzaju zagrożenia.

- Sprawny i nowoczesny system ostrzegania i alarmowania ma kluczowe znaczenie w sytuacjach zagrożenia, kiedy szybkie przekazanie informacji jest ważne dla zdrowia i życia mieszkańców - zaznaczył Robert Bednarz.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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