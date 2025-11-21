Miesięcznik
Stalowa Wola 21 listopada 2025

23-latek zatrzymany za serię kradzieży

Stalowowolscy policjanci zatrzymali 23-letniego mieszkańca miasta, podejrzanego o kradzieże sklepowe oraz znieważenie interweniujących funkcjonariuszy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a prokurator objął go policyjnym dozorem.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

W ubiegłym tygodniu do stalowowolskich kryminalnych trafiła informacja o kradzieży alkoholu i artykułów spożywczych w jednym z marketów na terenie miasta. Analiza monitoringu oraz podjęte czynności szybko doprowadziły policjantów do podejrzeń, że za zdarzeniem może stać 23-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Wyszło również na jaw, że mężczyzna może mieć związek z innymi podobnymi kradzieżami.

Funkcjonariusze namierzyli go w jednym z lokali gastronomicznych w mieście. Podczas interwencji mężczyzna zachowywał się agresywnie, znieważał policjantów i utrudniał wykonanie czynności służbowych. Został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Dalsze ustalenia potwierdziły, że wobec 23-latka toczy się kilka postępowań dotyczących kradzieży, a wartość strat przekracza 8 tysięcy złotych.

Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. kradzieży i znieważenia funkcjonariuszy. Decyzją prokuratora został objęty dozorem policyjnym. Teraz o jego losie zdecyduje sąd.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

