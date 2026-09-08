225 km/h na S19. Za kierownicą 19-latek z Rzeszowa

Do zdarzenia doszło 11 września. Policjanci niżańskiej drogówki prowadzili kontrolę prędkości, gdy ich uwagę zwrócił Seat jadący zdecydowanie za szybko.

Policyjny wideorejestrator pokazał 225 km/h. Kierowca przekroczył więc dozwoloną prędkość aż o 105 km/h.

Za kierownicą siedział 19-letni mieszkaniec Rzeszowa. Jak ustalili funkcjonariusze, młody kierowca uprawnienia do prowadzenia pojazdów miał od niespełna roku.

Interwencja zakończyła się wysokim mandatem. Za popełnione wykroczenie 19-latek został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi.