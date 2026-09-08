Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
0.0 / 5
Nisko 8 września 2026

225 km/h na S19. Za kierownicą 19-latek z Rzeszowa

Miał prawo jazdy od niespełna roku, a na liczniku rozpędził Seata do 225 km/h. 19-letni mieszkaniec Rzeszowa został zatrzymany przez niżańskich policjantów na drodze ekspresowej S19.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło 11 września. Policjanci niżańskiej drogówki prowadzili kontrolę prędkości, gdy ich uwagę zwrócił Seat jadący zdecydowanie za szybko.

Policyjny wideorejestrator pokazał 225 km/h. Kierowca przekroczył więc dozwoloną prędkość aż o 105 km/h.

Za kierownicą siedział 19-letni mieszkaniec Rzeszowa. Jak ustalili funkcjonariusze, młody kierowca uprawnienia do prowadzenia pojazdów miał od niespełna roku.

Interwencja zakończyła się wysokim mandatem. Za popełnione wykroczenie 19-latek został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Tenis, emocje i pamięć. XXIV memoriał Bogdana Gajewskiego przeszedł do historii
Stalowa Wola
Tenis, emocje i pamięć. XXIV memoriał Bogdana Gajewskiego przeszedł do historii
Porozmawiaj o wakacyjnych lekturach
Stalowa Wola
Porozmawiaj o wakacyjnych lekturach
Stal rozbiła bank w Krakowie - 15 medali i zwycięstwo w klasyfikacji medalowej i punktowej!
Stalowa Wola
Stal rozbiła bank w Krakowie - 15 medali i zwycięstwo w klasyfikacji medalowej i punktowej!
Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli
Trzeci most na Sanie prawie gotowy. Wykonawca zdradza termin otwarcia
Stalowa Wola
Trzeci most na Sanie prawie gotowy. Wykonawca zdradza termin otwarcia
Tobiasz Zarzeczny zatrzymał wicemistrza Polski i odniósł czwarte zwycięstwo w Polskiej Lidze Boksu
Stalowa Wola
Tobiasz Zarzeczny zatrzymał wicemistrza Polski i odniósł czwarte zwycięstwo w Polskiej Lidze Boksu
Natan Baryła mistrzem Polski, a strażacy ze Stalowej Woli mistrzami Podkarpacia
Stalowa Wola
Natan Baryła mistrzem Polski, a strażacy ze Stalowej Woli mistrzami Podkarpacia
Jastkowiczan hołd bohaterowi
Pysznica
Jastkowiczan hołd bohaterowi
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu