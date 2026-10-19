22 pary ze Stalowej Woli świętowały 50-lecie małżeństwa

Odznaczenia wręczył prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. W uroczystości uczestniczyli również przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marcin Maziarz.

Jubilaci to:

- Bronisława i Władysław Kiszka

- Anna i Józef Wyka

- Rozalia i Jan Świąder

- Elżbieta i Tadeusz Sztaba

- Halina i Wacław Miśkiewicz

- Jadwiga i Włodzimierz Surma

- Barbara i Ryszard Moskiewicz

- Ludwika i Edward Dziadak

- Janina i Zbigniew Sroczyńscy

- Elżbieta i Marek Skibińscy

- Krystyna i Antoni Gajewscy

- Aleksandra i Henryk Filipowscy

- Janina i Jan Drzymała

- Rozalia i Tadeusz Radewicz

- Elżbieta i Mieczysław Żurawscy

- Stanisława i Jan Kaczkowscy

- Lidia i Ryszard Brykowie

- Joanna i Eugeniusz Drzymała

- Anna i Bolesław Konefałowie

- Wanda i Jacek Małkiewicz

- Anna i Adam Żerdeccy

- Barbara i Eugeniusz Denisiuk

Podczas uroczystości prezydent miasta zwrócił uwagę na wkład jubilatów w rozwój Stalowej Woli. Podkreślił, że przez dziesięciolecia współtworzyli miasto swoją pracą zawodową i życiem rodzinnym.

- Dzisiejsze oblicze Stalowej Woli jest także zasługą Państwa pracy, Państwa życia, Państwa codziennego wysiłku. To Wy przez dziesięciolecia budowaliście to miasto swoją pracą zawodową, swoją rodziną, odpowiedzialnością i obecnością - zaznaczył prezydent.

Lucjusz Nadbereżny odniósł się również do znaczenia małżeńskiej przysięgi i odpowiedzialności za jej dotrzymanie przez kolejne lata.

- Wypowiedzenie słów przysięgi małżeńskiej trwa zaledwie kilka chwil, ale udowadnianie wierności tym słowom trwa całe życie. Państwo jesteście najlepszym świadectwem tego, że te słowa można nie tylko wypowiedzieć, ale przede wszystkim przeżyć - podkreślił Lucjusz Nadbereżny.

Oprawę muzyczną przygotowali uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli. Wystąpili Antonina Sojka, Julian Flis, Radosław Wilk, Oliwia Hausner, Bartłomiej Pacholec, Marcin Pacholec, Natalia Sobiło, Jan Maziarz, Natanel Dziepak, Lilianna Majewska, Wiktoria Sądej, Eliza Kogut, Julia Zalewska, Kamila Kloc, Martyna Rusin i Ryszard Marchewka.

Złote Gody to jubileusz 50-lecia małżeństwa. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane są przez Prezydenta RP jako wyraz uznania dla par, które przeżyły wspólnie co najmniej 50 lat. W Stalowej Woli uroczystość była okazją do uhonorowania małżonków oraz podziękowania im za wieloletni wkład w życie lokalnej społeczności.

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