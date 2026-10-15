22 nauczycieli z nagrodami starosty. Wyróżniono także uczniów

W tym roku nagrody starosty stalowowolskiego otrzymało 22 nauczycieli z dziesięciu jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat. Jak podkreślała Bożena Karlik, naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, wśród nagrodzonych znaleźli się nauczyciele różnych przedmiotów i specjalności.

- Dwudziestu dwóch nauczycieli ze wszystkich naszych dziesięciu jednostek otrzymało nagrody starosty. Myślę, że fajne jest to, że prawie jedna trzecia z nich, czyli siedem osób, to nauczyciele przedmiotów zawodowych, zarówno ci, którzy uczą teorii, jak i ci, którzy prowadzą praktyczną naukę zawodu. Wśród nagrodzonych jest też czworo nauczycieli specjalistów, czyli pedagodzy, psycholodzy i terapeuci, a także trzech nauczycieli wychowania fizycznego. Są również poloniści, nauczyciel bibliotekarz czy informatyk. Cieszy nas, że z każdej jednostki jeden lub kilku nauczycieli zostało wyróżnionych - mówiła Bożena Karlik.

Podczas uroczystości wręczono również nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej. Ważnym punktem obchodów było także wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do docenienia uczniów, którzy osiągają sukcesy w nauce i konkursach. Stypendia otrzymało 13 osób.

- To święto nauczycieli, ale również okazja, by wyróżnić uczniów, którzy dzięki swojej pracy i wsparciu nauczycieli osiągają bardzo dobre wyniki. Trzynastu uczniów otrzymało stypendia. Podczas uroczystości odbiorą dyplomy, a ich rodzice listy gratulacyjne - wyjaśniała Bożena Karlik.

Wśród stypendystów znalazł się Hubert Anduła, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. Jak przyznał, otrzymane pieniądze zamierza przeznaczyć przede wszystkim na rozwijanie swoich zainteresowań.

- Za ubiegły rok dostałem stypendium za konkurs matematyczny imienia Franciszka Leji i za tytuł Teona z Fizyki. Pieniądze przeznaczę prawdopodobnie na rozwój swoich pasji, między innymi na wpisowe do turniejów szachowych. Część mam też odłożoną na przyszłość. Może kiedyś założę własną działalność. Będę może też udzielał korepetycji z matematyki i fizyki. Na początku, jeszcze w podstawówce, był to talent. Teraz jest już trochę trudniej, bo sam talent nie wystarcza - mówił Hubert Anduła.

O wyzwaniach, z jakimi na co dzień mierzą się nauczyciele, mówił również starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, który sam ma za sobą 25 lat pracy w oświacie.

- Sam przepracowałem 25 lat jako nauczyciel i dyrektor, więc wiem, że nie jest to łatwa praca. Czasy są, jakie są. Nie mówię, że młodzież jest zła, bo młodzież jest dobra i zawsze taka była. Ale czasy są trudniejsze i trzeba się do nich dostosować, a to nie jest takie proste. Ta praca daje jednak dużo satysfakcji. Praca z ludźmi w ogóle daje satysfakcję, a z młodzieżą tym bardziej. Kiedy człowiek pracuje z młodzieżą, sam czuje się trochę młodszy - mówił Janusz Zarzeczny.

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetnił występ wokalny Kacpra Jocka, któremu na instrumentach klawiszowych towarzyszył Dominik Boś.