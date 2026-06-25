22 medale pływaków Motyla w Mistrzostwach Okręgu Podkarpackiego

W zawodach uczestniczyli pływacy w wieku od 12 lat wzwyż, podzieleni na pięć kategorii wiekowych: 12 lat (rocznik 2014), 13 lat (rocznik 2013), 14 lat (rocznik 2012), 15–16 lat (roczniki 2011–2010) oraz 17 lat i starsi (rocznik 2009 i starsi).

W ekipie Motyla największym dorobkiem medalowym może się pochwalić Miłosz Marchut, który wywalczył 3 „złota” i 4 „srebra” w kategorii 13-latków. Pięć medali przywiózł Mikołaj Dubaj (3 złote - 2 srebrne) w kategorii 14-15 lat, a cztery medale zdobyła Emilia Sobiło (2 srebrne i dwa brązowe).

Oto wszyscy medaliści Motyla SiR Stalowa Wola

Dziewczęta

13 lat, styl klasyczny - 50 m: 3. Emilia Sobiło (39:54).

14 lat, styl dowolny - 800 m: 2. Amelia Warchoł (12:06,20), 1500 m: 2. Emilia Sobiło (23:35,31), styl klasyczny - 100 m: 2. Emilia Sobiło (1:28,79), 200 m: 3. Emilia Sobiło (3:15,51).

Chłopcy

12 lat, styl dowolny - 200 m: 3. Maurycy Kuźma (2:34,21), 400 m: 3. Maurycy Kuźma (5:43,35).

13 lat, styl dowolny - 50 m: 2. Miłosz Marchut (28:06), 100 m: Miłosz Marchut (1:01,55), styl grzbietowy - 50 m: 2. Miłosz Marchut (34:44), 100 m - 2. Miłosz Marchut (1:17,74), styl motylkowy - 50 m: 1. Miłosz Marchut (28;93), 100 m: 1. Miłosz Marchut (1:07,95).

15-16 lat, styl dowolny - 100 m: 3. Mikołaj Dubaj (57:44), styl grzbietowy - 200 m: Dawid Wojtak (2:27,30), styl klasyczny: 3. Mikołaj Dubaj (32,62), 100 m: 1. Mikołaj Dubaj (1:09,98), 200 m: 1. Mikołaj Dubaj (2:33,21), styl zmienny - 200 m: 1. Mikołaj Dubaj (2:17,90).

17 lat i starsi, styl dowolny - 100 m: Maksym Nowak (53:72), 1500 m: 2. Maksym Nowak (18:40,56), styl grzbietowy - 2. Maksym Nowak (27:90).