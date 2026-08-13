218 tys. zł dla Stalowej Woli. Powstaną dwa nowe sposoby pomocy mieszkańcom

Pierwszym z nich będzie Mobilne Centrum Pomocy dla Osób Starszych. Program ruszy w sierpniu 2026 roku i potrwa do końca lipca 2027 roku.

Pomoc ma być dostarczana bezpośrednio do mieszkańców, zamiast wymagać od nich wizyt w urzędach czy instytucjach. W pierwszej kolejności wsparciem zostanie objętych około 20 osób powyżej 60. roku życia. Chodzi przede wszystkim o seniorów z niepełnosprawnościami, przewlekłymi chorobami, problemami z poruszaniem się czy obniżoną sprawnością, a także osoby zagrożone społeczną izolacją.

Program ma być skierowany również do bliskich i nieformalnych opiekunów seniorów. To oni często mierzą się z przemęczeniem, brakiem informacji i problemami ze znalezieniem odpowiedniej pomocy.

Drugi projekt to Mobilne Wsparcie Społeczności Lokalnej, które ma rozpocząć się w styczniu 2027 roku.

Tutaj pomysł jest prosty: mieszkańcy będą mogli spotkać się z pracownikami mobilnego punktu w przestrzeni miasta i porozmawiać o swoich problemach bez konieczności rozpoczynania od formalnej wizyty w MOPS-ie. Jednym z elementów projektu ma być rower gastronomiczny, który stanie się punktem kontaktu z mieszkańcami.

Jak tłumaczą pomysłodawcy, zwykła rozmowa, konsultacja czy udział w lokalnej aktywności może być pierwszym krokiem do uzyskania konkretnej pomocy. Jeśli będzie taka potrzeba, mieszkańcy zostaną skierowani do odpowiednich usług lub innych dostępnych form wsparcia.

Za realizację obu projektów odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Na ten cel gmina otrzymała 218 230 zł w ramach projektu „Innowacje w samorządzie”. Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Mieszkańcy zainteresowani szczegółami mogą kontaktować się z MOPS-em pod numerem 15 842 50 97, wew. 10 lub 17.