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Stalowa Wola 7 lipca 2026

21-latek zabrał firmowy samochód i porzucił go w lesie

Bez zgody pracodawcy zabrał firmowy samochód, pojechał nim do sklepu, a gdy auto zepsuło się na leśnej drodze, po prostu je porzucił. 21-letni mieszkaniec województwa małopolskiego odpowie teraz nie tylko za zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, ale również za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Sprawa wyszła na jaw 3 lipca, kiedy do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli wpłynęło zgłoszenie o zniknięciu firmowego samochodu z posesji w gminie Zaleszany.

Policjanci rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia. Zebrane informacje wskazały, że z zaginięciem auta może mieć związek jeden z pracowników firmy. Podejrzenia szybko się potwierdziły - funkcjonariusze zatrzymali 21-letniego mieszkańca Małopolski.

Jak ustalono, mężczyzna wykorzystał firmowy samochód bez zgody osób uprawnionych i pojechał nim do sklepu. Wracając, poruszał się drogą leśną, gdzie pojazd uległ awarii. Zamiast powiadomić właściciela lub pracodawcę, zostawił auto w lesie i oddalił się z miejsca.

To jednak nie był koniec jego problemów. W trakcie czynności policjanci ustalili, że 21-latek miał obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, co oznacza, że w ogóle nie powinien siadać za kierownicą.

Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty. Przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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