2025 rokiem aktywności i nowych inicjatyw w stalowowolskiej bibliotece

Jak ocenia Pani mijający 2025 rok w działalności biblioteki? Jakie wydarzenia lub projekty były dla Was najważniejsze?

- Podstawą naszej działalności jest nieodpłatne udostępnianie zasobów bibliotecznych, zapewnienie dostępu do informacji, organizacja wydarzeń literacko-edukacyjnych oraz tworzenie przyjaznej przestrzeni dla dzieci, młodzieży, dorosłych pracujących zawodowo i seniorów. Wypożyczenia naszych zbiorów utrzymują się na bardzo dobrym poziomie, zarówno te bezpośrednie jak i za pomocą aplikacji cyfrowej Legimi. Odnotowaliśmy ponad 13 tysięcy czytelników, którzy wypożyczyli w pięciu placówkach niemal 225 tysięcy zbiorów bibliotecznych. Naszym zadaniem jest skuteczne zachęcanie do korzystania z bibliotecznej oferty. Jednym z ważniejszych działań prowadzącym do osiągnięcia tego celu jest realizacja projektów bibliotecznych. W ramach zadania dofinansowanego przez MKiDN „Z książką na co dzień. Wszystkie barwy literatury” zorganizowaliśmy spotkania autorskie dla użytkowników w różnym wieku oraz warsztaty edukacyjno-animacyjne dla dzieci. Dzięki wsparciu przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w ramach projektu „Zielone Patio – Biblioteczny Ogród Spotkań”, wewnętrzny dziedziniec Biblioteki Głównej został zagospodarowany roślinnością i elementami małej architektury. Powstały miejsca do czytania, odpoczynku, wspólnej zabawy i organizacji wydarzeń plenerowych. W 2025 r. kontynuowaliśmy kolejną edycję kampanii czytelniczej Instytutu Książki „Mała książka-wielki człowiek”. Ponad 200 dzieci w wieku przedszkolnym odebrało wyprawki czytelnicze i systematycznie odwiedza wraz z rodzicami bibliotekę.

Które inicjatywy – kulturalne, edukacyjne czy czytelnicze – cieszyły się w tym roku największym zainteresowaniem mieszkańców?

- Niesłabnącą popularnością cieszy się wypożyczanie książek w formie papierowej. Preferencje czytelnicze naszych użytkowników są w większości jasno sprecyzowane. Prym wiedzie literatura polska, najchętniej są czytane powieści obyczajowe, kryminały, reportaże, wspomnienia, biografie. Przybywa czytelników, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę prowadzącą do samorozwoju, osiągnięcia szeroko rozumianego dobrostanu. Systematycznie wzrasta zainteresowanie grami planszowymi. Ich zalety zdecydowanie wykraczają poza samą zabawę, wspierają rozwój dzieci, młodzieży i zachęcają do bezpośredniego kontaktu z rodziną czy znajomymi. Biblioteka dysponuje sporą kolekcją gier edukacyjnych, rodzinnych i literackich. Dużą uwagę ciągle wzbudza kiermasz książek używanych, dzięki któremu biblioteczki domowe mogą wzbogacić się o kolejne egzemplarze. Każdego roku przygotowujemy zróżnicowaną ofertę edukacyjną dla grup zorganizowanych. W tym roku zauważyliśmy duże zainteresowanie spotkaniami autorskimi i warsztatami biblioterapeutycznymi dla uczniów szkół podstawowych dotyczącymi radzenia sobie z emocjami, sytuacjami trudnymi jak np. hejt w mediach społecznościowych czy też nieprawidłowe relacje w grupie rówieśniczej. W miarę możliwości naszych placówek zapewniamy zaaranżowaną, niewielką przestrzeń w ramach „Kącika Malucha”, w których coraz więcej rodziców już z kilkumiesięcznymi dziećmi ma możliwość przebywania w otoczeniu książek, korzystania z nich oraz swobodnej integracji między rodzinami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również literackie spotkania z autorami wierszy i powieści, którzy pochodzą ze Stalowej Woli oraz regionu.

Czy zauważyła Pani w 2025 roku zmiany w potrzebach czytelników lub trendach związanych z korzystaniem z biblioteki?

- Najważniejszą potrzebą użytkowników biblioteki jest dostęp do interesujących ich zbiorów, czyli książek, audiobooków, gier planszowych i prasy. Nasze zasoby są na bieżąco aktualizowane, selekcjonowane i wzbogacane nowościami wydawniczymi, bestselerami i propozycjami samych czytelników. Na prośbę użytkowników wydłużyliśmy czas wypożyczenia gier planszowych. Odnotowaliśmy także wyraźny wzrost w zakresie korzystania z usługi kopiowania fragmentów materiałów bibliotecznych i innych oraz wydruku dokumentów z własnych nośników. Od jakiegoś czasu obserwujemy przybierający na sile trend korzystania z przestrzeni naszych placówek do nauki, dotyczy to głównie uczniów szkół ponadpodstawowych. Dostępność biblioteki pod względem godzin otwarcia, przestrzeni, posiadania materiałów edukacyjnych, naukowych wykorzystują także osoby pracujące zdalnie. Nie można również pominąć faktu częstego odwiedzania biblioteki przez osoby samotne. Czasami chwila rozmowy z bibliotekarkami i bibliotekarzami w trakcie wypożyczania lub zwrotu książki jest jedną z ważniejszych konwersacji w ciągu całego dnia. Literatura staje się wtedy poniekąd pretekstem do bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem.

Jakie wyzwania były dla biblioteki szczególnie istotne w mijającym roku i jak udało się im sprostać?

- Jednym z ważniejszych wyzwań od kilku już lat jest zachęcanie do czytania, szczególnie dzieci i młodzieży. O walorach tego obszaru kultury powiedziano już wiele, od udowodnionego naukowo pozytywnego wpływu na wszechstronny rozwój człowieka, po uznanie obcowania z literaturą jako atrakcyjnej formy rozrywki. Nie jest to łatwe przy rewolucji technologicznej, powszechnej dostępności mediów społecznościowych, uznawaniu sieci internetowej jako podstawowego źródła informacji i dynamicznie rozwijającej się sztucznej inteligencji. Idealnym rozwiązaniem byłoby zachowanie równowagi między dobrodziejstwem świata rzeczywistego a funkcjonalnością świata wirtualnego. Do osiągnięcia takiego celu dążymy. Obok naszych zasobów na półkach bibliotecznych, przyjaznej przestrzeni i wydarzeń kulturalnych integrujących mieszkańców Stalowej Woli, oferujemy m. in. możliwość korzystania z czytelni internetowej, dostęp do cyfrowej platformy książek i audiobooków czy też praktycznej aplikacji Sowa MOBI, która umożliwia czytelnikom naszej biblioteki korzystanie z katalogu oraz ze swojego konta czytelnika. Zalogowany użytkownik może zamawiać, rezerwować, wypożyczać i prolongować udostępnione do wypożyczania zbiory biblioteczne.

Z jakimi planami, projektami lub nowymi pomysłami biblioteka wchodzi w 2026 rok?

- W dalszym ciągu będziemy zabiegać o podniesienie poziomu czytelnictwa w Stalowej Woli, oferować nowości wydawnicze z różnych dziedzin wiedzy i literatury pięknej, dbać o dostęp do książek, które nasi użytkownicy chcą przeczytać. Zamierzamy rozbudowywać biblioteczną ofertę mając na względzie oczekiwania mieszkańców, tych którzy już korzystają z biblioteki jak również tych, którzy jeszcze do nas z różnych względów nie trafili. Chcemy rozpocząć nowe projekty kulturalno-edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, wykorzystując do tego celu dedykowane bibliotekom programy dotacyjne i grantowe. Działania, które się sprawdziły i przyniosły oczekiwane efekty będą kontynuowane. Każdy rozpoczynający się rok przynosi nowe możliwości, zamierzamy wykorzystać każdą z nich, aby przybliżyć się do spełnienia kulturalno-czytelniczych potrzeb mieszkańców Stalowej Woli.