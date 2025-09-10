Miesięcznik
20 września 13. „Stalowa Dycha” im. Bogdana Dziuby

Dużymi krokami zbliżamy się do kolejnej edycji „Stalowej Dychy”. W niedzielę, 20 września Stalowa Wola ponownie stanie się stolicą biegania. W tym roku start biegu głównego zlokalizowany będzie na ul. Hutniczej na wysokości ZS nr 1, natomiast meta przy bramie wejściowej Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej przy ul. Hutniczej 10a.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zgodnie z Regulaminem Biegu, biuro zawodów zostanie otwarte o godz. 12.00, a o 14.15 rozpoczną się „Biegi Nadziei Olimpijskich” dla najmłodszych uczestników – rocznik 2019 i młodsi rywalizować będą na dystansie 200 m, a dzieci z roczników 2016–2018 na 300 m. Starty poszczególnych roczników będą odbywać się osobno, z osobną klasyfikacją dla dziewcząt i chłopców. Zapisy prowadzone będą wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych w dniu zawodów w godzinach 12-14.

Biuro zawodów zamknie się o godz. 14.30, ponieważ już pół godziny później, o 15 wystartuje bieg główny. Dekoracja zwycięzców biegów dziecięcych zaplanowana jest na godz. 15.05, a całe wydarzenie zakończy się około 17, dekoracją najlepszych zawodników biegu głównego oraz losowaniem nagród w loterii fantowej.

Bieg główny rozegrany zostanie na dystansie 10 km. Trasa poprowadzona została ulicami: Hutniczą, Ofiar Katynia, Kwiatkowskiego i Orzeszkowej. Uczestnicy pokonają trzy pętle po nawierzchni asfaltowej i betonowej. Organizatorzy zapewniają punkt z wodą na około 3,5 oraz 7 kilometrze. Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1 godzinę i 45 minut.

Startować w biegu głównym mogą zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 18 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu, a także zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat, którzy posiadać będą pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w biegu. Każdy zawodnik bezwzględnie jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o zdolności do biegu o zapoznaniu się z regulaminem zawodów.
Zgłoszenia na zawody można dokonać przez stronę internetową pod adresem: https://competitions.timekeeper.pl/
Trójka najlepszych zawodników i zawodniczek w klasyfikacji generalnej otrzyma puchary i nagrody pieniężne: 600 zł (1 miejsce), 500 zł (2 miejsce) i 400 zł (3 miejsce), natomiast trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych - puchary i nagrody pieniężne: 200 zł (1 miejsce), 150 zł (2 miejsce), 100 zł (3 miejsce)
Organizatorzy przygotowali także nagrody specjalne dla najstarszego zawodnika i najstarszej zawodniczki.

Organizatorem 13. Stalowej Dychy im. Bogdana Dziuby jest Stalowowolski Klub Biegacza w Stalowej Woli, partnerami wydarzenia Województwo Podkarpackie oraz Euro-park Wisłosan - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu.

Patronat honorowy objęli: Władysław Ortyl - marszałek województwa podkarpackiego i Lucjusz Nadbereżny - prezydent Stalowej Woli.

