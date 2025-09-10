20 września 13. „Stalowa Dycha” im. Bogdana Dziuby

Zgodnie z Regulaminem Biegu, biuro zawodów zostanie otwarte o godz. 12.00, a o 14.15 rozpoczną się „Biegi Nadziei Olimpijskich” dla najmłodszych uczestników – rocznik 2019 i młodsi rywalizować będą na dystansie 200 m, a dzieci z roczników 2016–2018 na 300 m. Starty poszczególnych roczników będą odbywać się osobno, z osobną klasyfikacją dla dziewcząt i chłopców. Zapisy prowadzone będą wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych w dniu zawodów w godzinach 12-14.

Biuro zawodów zamknie się o godz. 14.30, ponieważ już pół godziny później, o 15 wystartuje bieg główny. Dekoracja zwycięzców biegów dziecięcych zaplanowana jest na godz. 15.05, a całe wydarzenie zakończy się około 17, dekoracją najlepszych zawodników biegu głównego oraz losowaniem nagród w loterii fantowej.

Bieg główny rozegrany zostanie na dystansie 10 km. Trasa poprowadzona została ulicami: Hutniczą, Ofiar Katynia, Kwiatkowskiego i Orzeszkowej. Uczestnicy pokonają trzy pętle po nawierzchni asfaltowej i betonowej. Organizatorzy zapewniają punkt z wodą na około 3,5 oraz 7 kilometrze. Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1 godzinę i 45 minut.

Startować w biegu głównym mogą zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 18 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu, a także zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat, którzy posiadać będą pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w biegu. Każdy zawodnik bezwzględnie jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o zdolności do biegu o zapoznaniu się z regulaminem zawodów.

Zgłoszenia na zawody można dokonać przez stronę internetową pod adresem: https://competitions.timekeeper.pl/

Trójka najlepszych zawodników i zawodniczek w klasyfikacji generalnej otrzyma puchary i nagrody pieniężne: 600 zł (1 miejsce), 500 zł (2 miejsce) i 400 zł (3 miejsce), natomiast trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych - puchary i nagrody pieniężne: 200 zł (1 miejsce), 150 zł (2 miejsce), 100 zł (3 miejsce)

Organizatorzy przygotowali także nagrody specjalne dla najstarszego zawodnika i najstarszej zawodniczki.

Organizatorem 13. Stalowej Dychy im. Bogdana Dziuby jest Stalowowolski Klub Biegacza w Stalowej Woli, partnerami wydarzenia Województwo Podkarpackie oraz Euro-park Wisłosan - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu.

Patronat honorowy objęli: Władysław Ortyl - marszałek województwa podkarpackiego i Lucjusz Nadbereżny - prezydent Stalowej Woli.