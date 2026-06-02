Milena Basińska wywalczyła dwa tytuły mistrzowskie, na 100 i 200 m
Stalowa Wola 2 czerwca 2026

20 medali lekkoatletów Stali na Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego U18

Mimo nienajlepszych warunków pogodowych - mocne podmuchu wiatru, który szczególnie utrudniał rywalizację sprinterom - reprezentanci Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola zademonstrowali wysoką formę i odgrywali czołowe role podczas Mistrzostw Województwa Podkarpackiego U18 rozgrywanych w Stalowej Woli. Łącznie zawodnicy Stali wywalczyli aż 20 medali: 6 złotych, 9 srebrnych i 5 brązowych.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Jedną z największych bohaterem mistrzostw była Milena Basińska, która sięgnęła po dwa złote medale. Triumfowała w biegu na 100 metrów z wynikiem 12,29 s oraz w biegu na 200 metrów, uzyskując czas 25,28 s. Nasi reprezentanci poprawili cztery „życiówki”.

Klasyfikację medalową wygrała Resovia, mimo że zdobyła dwa medale mniej, ale więcej złotych. Stal zajęła miejsce drugie, a trzecie Tempo 5 Przemyśl. Łącznie na podium w stalowowolskich mistrzostwach stawali lekkoatleci 11 klubów województwa podkarpackiego.

Złote medale dla Stali zdobyli również: Lena Grzybowska - 800 m (2:15.60 - PB), Wiktor Sobolewski- 1500 m (4:33,22), Dmytro Safronov - rzut oszczepem (40,24 m), sztafeta 4x100 m w składzie: Marcel Ćwik, Wojciech Opałka, Sebastian Tęcza, Kacper Wojtala - 44,84.

Wicemistrzowskie tytuły wywalczyli: Olaf Szumełda - 100 m (11,0), Maciej Sudoł - 200 m (23,18), Raul Stręciwilk - 1500 m (4:33,30), Dominika Dyl - rzut dyskiem (27,06), Tola Kiedrzyńska - rzut młotem (54,93), Polina Święcicka - rzut oszczepem (26,56), Marcin Ziarno - skok wzwyż (152 cm), Sebastian Tęcza - skok w dal (6,36 - PB), Franciszek Wolak - rzut młotem (51,0).

Brązowymi medalistami zostali: Mikołaj Kozłowski - 200 m (23,33), Aleksandra Abram - 400 m (62,15- PB), Weronika Pieróg - 1500 m (5:06,70), Karolina Kaniewska - rzut młotem (49,96 - PB), Gerard Moskal - rzut młotem (43,25).

Fot. Kacper Garbacki

TUTAJ ZDJĘCIA Z MISTRZOSTW

