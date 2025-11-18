20-latek nie zauważył pociągu?

Do zdarzenia doszło w nocy z 16 na 17 listopada, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na ulicy Sandomierskiej Bocznej w Nisku.

Z wstępnych ustaleń policji wynika, że 20-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego, kierujący samochodem marki Fiat Qubo, jadąc ul. Sandomierską Boczną w kierunku ul. Dolnej, wjechał na przejazd kolejowy i uderzył w bok lokomotywy jadącego pociągu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Sprawca kolizji oraz maszynista byli trzeźwi. Kierowca fiata został ukarany mandatem.