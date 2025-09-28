Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
0.0 / 5
Stalowa Wola 28 września 2025

2 liga koszykówki. Stal Stalowa Wola - AZS Jarosław 70:65

W premierowym wystepię przed swoja publicznością koszykarze Stali Stalowa Wola pokonali w 2. kolejce beniaminika II ligi, AZS Jarosław.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Spotkanie od początku do końca miało wyrównany przebieg. Jedynie w pierwszej kwarcie Stal zdołała wypracować sobie wyraźniejszą przewagę, kiedy po serii skutecznych akcji prowadziła różnicą 11 punktów (20:9). W kolejnych odsłonach gra toczyła się jednak punkt za punkt, a wynik oscylował wokół remisu.
O losach rywalizacji zadecydowały ostatnie minuty. Na półtorej minuty przed końcem AZS stanął przed szansą na wyrównanie, lecz Wiktor Majka trafił tylko jeden z dwóch rzutów wolnych. Chwilę później Stal odetchnęła z ulgą. Skuteczną akcja popisał się Norbert Maciejak. Stalowcy wygrywali 68:65. Goście mieli jeszcze okazję na odwrócenie losów meczu, jednak Argasiński spudłował zza łuku. Do zakończenia spotkania pozostawało 7 sekund. Stal utrzymała prowadzenie i mogła cieszyć się z ciężko wywalczonego zwycięstwa.

STAL STALOWA WOLA - AZS JAROSŁAW 70:65 (22:17, 12:16, 21:20, 15:12)
STAL: Siemianiuk 18 (1x3), Maciejak 14 (1x3, 89 zb.0, Łabuda 11 (3x3, 14 zb.), Maciej Paterek 10 (2x3), Jadaś 4 oraz Bandyga 4, Marcin Paterek 3 (1x3), Krzek 2, Baran 2, Malecki 2, Kunc, Malynovskyi.
AZS: Gumiński 18 (1x3), Majka 18 (2x3), Mikołajczak 13 (12 zb.), Argasiński 6, Krawiec 6 (2x3) oraz Dobrzański 3 (1x3), Gwiazdoń, Płowy, Kuźniar.
Sędziowali: Damian Kuziora i Piotr Czernecki.
Widzów ok. 150

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Oliwia Sybicka brązową medalistką Mistrzostw Europy
Stalowa Wola
Oliwia Sybicka brązową medalistką Mistrzostw Europy
Był kiedyś taki memoriał, była taka drużyna...
Stalowa Wola
Był kiedyś taki memoriał, była taka drużyna...
„Zielono-biali” pokonali „zielono-czarnych”. Warta - Stal 3:1
Stalowa Wola
„Zielono-biali” pokonali „zielono-czarnych”. Warta - Stal 3:1
Twierdza Herosów wciąż pozostaje nienaruszona
Stalowa Wola
Twierdza Herosów wciąż pozostaje nienaruszona
Derby gminy dla Żabna. 14 gol Łukasza Cichonia
Nisko
Derby gminy dla Żabna. 14 gol Łukasza Cichonia
Karolina Kaniewska brązową medalistką mistrzostw Polski
Stalowa Wola
Karolina Kaniewska brązową medalistką mistrzostw Polski
„Piszczu” i „Fidziu” wyrzucili Stal za burtę Pucharu Polski
Stalowa Wola
„Piszczu” i „Fidziu” wyrzucili Stal za burtę Pucharu Polski
Niespodzianki w Lipie nie było. Była natomiast w Chwałowicach
Stalowa Wola
Niespodzianki w Lipie nie było. Była natomiast w Chwałowicach
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu