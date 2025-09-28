2 liga koszykówki. Stal Stalowa Wola - AZS Jarosław 70:65

Spotkanie od początku do końca miało wyrównany przebieg. Jedynie w pierwszej kwarcie Stal zdołała wypracować sobie wyraźniejszą przewagę, kiedy po serii skutecznych akcji prowadziła różnicą 11 punktów (20:9). W kolejnych odsłonach gra toczyła się jednak punkt za punkt, a wynik oscylował wokół remisu.

O losach rywalizacji zadecydowały ostatnie minuty. Na półtorej minuty przed końcem AZS stanął przed szansą na wyrównanie, lecz Wiktor Majka trafił tylko jeden z dwóch rzutów wolnych. Chwilę później Stal odetchnęła z ulgą. Skuteczną akcja popisał się Norbert Maciejak. Stalowcy wygrywali 68:65. Goście mieli jeszcze okazję na odwrócenie losów meczu, jednak Argasiński spudłował zza łuku. Do zakończenia spotkania pozostawało 7 sekund. Stal utrzymała prowadzenie i mogła cieszyć się z ciężko wywalczonego zwycięstwa.

STAL STALOWA WOLA - AZS JAROSŁAW 70:65 (22:17, 12:16, 21:20, 15:12)

STAL: Siemianiuk 18 (1x3), Maciejak 14 (1x3, 89 zb.0, Łabuda 11 (3x3, 14 zb.), Maciej Paterek 10 (2x3), Jadaś 4 oraz Bandyga 4, Marcin Paterek 3 (1x3), Krzek 2, Baran 2, Malecki 2, Kunc, Malynovskyi.

AZS: Gumiński 18 (1x3), Majka 18 (2x3), Mikołajczak 13 (12 zb.), Argasiński 6, Krawiec 6 (2x3) oraz Dobrzański 3 (1x3), Gwiazdoń, Płowy, Kuźniar.

Sędziowali: Damian Kuziora i Piotr Czernecki.

Widzów ok. 150