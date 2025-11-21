Miesięcznik
Recepta na szczęście
prof. Tomasz Darocha (screen y-tube Radio Katowice)
Stalowa Wola 21 listopada 2025

2-letni Wojtek wrócił do żywych. Współtwórcą cudu pochodzący ze Stalowej Woli prof. Tomasz Darocha

Cud współczesnej medycyny. Dwulatek z Jastrzębia-Zdroju wrócił do życia po śmierci klinicznej. Po 19 dniach. Wojtusia udało się uratować dzięki błyskawicznej reakcji wielu osób, a przede wszystkim dzięki fantastycznemu, profesjonalnemu zespołowi medyków z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach, na czele z pochodzącym ze Stalowej Woli prof. Tomaszem Darochą.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W dniu Wszystkich Świętych dwuletni chłopiec wpadł do przydomowego basenu. Zanim został zauważony, minęło kilkanaście minut. Kiedy go wyciągnięto, nie oddychał, nie miał krążenia, a jego ciało było dramatycznie wychłodzone. Wujek chłopca rozpoczął reanimację, a na miejscu błyskawicznie pojawili się policjanci i zespół Pogotowia Ratunkowego. Z Katowic wystartował na miejsce tragedii śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, na pokładzie którego był pełniący tego dnia dyżur prof. Tomasz Darocha, światowej klasy specjalista i współtwórca polskiego systemu leczenia głębokiej hipotermii. To jego wiedza i doświadczenie sprawiły, że krążenie chłopca udało się przywrócić jeszcze na miejscu zdarzenia. To dzięki niemu dziecko zostało od razu zakwalifikowane do leczenia z użyciem procedur pozaustrojowego ogrzewania krwi, co w takich przypadkach jest jedyną szansą na przeżycie.

Prof. Darocha od lat ratuje osoby w skrajnej hipotermii — to on stał za słynnym przypadkiem uratowania chłopca wychłodzonego do 12,7°C, jednym z najbardziej ekstremalnych w historii medycyny. Teraz, po raz kolejny, właśnie jego błyskawiczna decyzja i nomen omen zimna precyzja, odegrały kluczową rolę w łańcuchu życia.

Po przywróceniu krążenia dziecko zostało ekspresowo przetransportowane do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach. Tam kontynuowana była walka całego zespołu: kardiochirurgów, anestezjologów, lekarzy intensywnej terapii, pielęgniarek i techników medycznych o życie 2-latka. Zakończona sukcesem!

W czwartek, 20 listopada, podczas briefingu prasowego, dr Maria Damps, dr Jadwiga Siemek oraz dr Paweł Wieczorek z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II poinformowali o cudzie. Chłopiec został wybudzony, oddycha samodzielnie i nawiązuje kontakt z otoczeniem. Do rodziców ma wrócić za kilka dni.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

