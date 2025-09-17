19-latek był pijany i miał przy sobie narkotyki

13 września, patrolujący teren funkcjonariusze zwrócili uwagę na rowerzystę, którego styl jazdy wzbudzał podejrzenia. Dodatkowo pojazd nie miał wymaganego oświetlenia. Policjanci postanowili sprawdzić stan trzeźwości cyklisty - badanie wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie.

To jednak nie wszystko. W trakcie kontroli mundurowi znaleźli przy 19-latku susz roślinny i sproszkowaną substancję. Wstępne badania potwierdziły, że była to marihuana i haszysz.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości grozi mu grzywna w wysokości co najmniej 2500 zł albo kara aresztu. Odpowie także za posiadanie narkotyków.

Na wniosek prokuratora zastosowano wobec niego dozór policyjny. Sprawa trafi teraz do sądu.