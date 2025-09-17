Miesięcznik
Rudnik nad Sanem 17 września 2025

19-latek był pijany i miał przy sobie narkotyki

Sobota wieczorem zakończyła się dla 19-letniego mieszkańca powiatu niżańskiego poważnymi kłopotami z prawem. Młody mężczyzna wpadł w ręce policji podczas kontroli w gminie Rudnik nad Sanem.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

13 września, patrolujący teren funkcjonariusze zwrócili uwagę na rowerzystę, którego styl jazdy wzbudzał podejrzenia. Dodatkowo pojazd nie miał wymaganego oświetlenia. Policjanci postanowili sprawdzić stan trzeźwości cyklisty - badanie wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie.

To jednak nie wszystko. W trakcie kontroli mundurowi znaleźli przy 19-latku susz roślinny i sproszkowaną substancję. Wstępne badania potwierdziły, że była to marihuana i haszysz.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości grozi mu grzywna w wysokości co najmniej 2500 zł albo kara aresztu. Odpowie także za posiadanie narkotyków.

Na wniosek prokuratora zastosowano wobec niego dozór policyjny. Sprawa trafi teraz do sądu.

