Zgłoszenie o kradzieży paliwa dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nisku otrzymał początkiem maja br. Z relacji maszynisty wynikało, że sprawca włamał się do zabezpieczonego wlewu paliwa, a następnie opróżnił zbiornik pojazdu.

- Intensywne czynności prowadzone przez policjantów, doprowadziły do ustalenia odpowiedzialnych za to przestępstwo. Początkiem tygodnia, o godz. 2 nad ranem, niżańscy kryminalni, podczas patrolu, zauważyli busa, który według ich wcześniejszych ustaleń, mógł być wykorzystany do przewożenia skradzionego paliwa - informuje podkomisarz Katarzyna Pracało, Oficer prasowy KPP w Nisku.

Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli pojazd, którym kierował 38-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego. W części ładunkowej policjanci znaleźli trzy metalowe beczki, węże służące do przepompowywania paliwa oraz nożyce do cięcia stali. Kierowca nie był w stanie wyjaśnić do czego potrzebne mu są te przedmioty.

Kilka godzin później, w trakcie dalszych czynności, funkcjonariusze ustalili tożsamość 29-letniego mężczyzny, który – jak się okazało – wspólnie z 38-letnim znajomym brał udział w kradzieży paliwa z lokomotywy. Jego udział w sprawie potwierdzono na podstawie analizy nagrań z monitoringu, które zarejestrowały zarówno jego wizerunek, jak i pojazd, którym wielokrotnie pojawiał się w rejonie stacjonowania lokomotywy.

Obydwaj mieszkańcy powiatu niżańskiego, zostali zatrzymani. 38 oraz 29-latek usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem, za co grozi im kara nawet po 10 lat pozbawienia wolności.