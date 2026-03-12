16 medali bokserów Stali Stalowa Wola - 6 tytułów mistrza Podkarpacia

Stal Stalowa Wola Boxing Team wróciła z 16 medalami, z 6 tytułami mistrzowskimi, 7 wicemistrzowski i 4 „brązami”. W klasyfikacji drużynowej team trenera Beniamina Zarzecznego zajął trzecie miejsce (41 pkt). Pierwsze, po raz siódmy z rzędu, wywalczyli bokserzy Iryda Mielec (71 pkt), a drugie Stali Rzeszów (54 pkt).

Poza medalami, do Stalowej Woli pojechał z Sanoka także puchar dla Najlepszego Juniora mistrzostw. Jego posiadaczem został Maciej Herdzik - mistrz Podkarpacia 2026 w kategorii wagowej do 65 kg. W sobotniej, półfinałowej walce bokser Stali pokonał przed czasem Kacpra Górkę, a dzień później, w finałowym starciu nie dał żadnych szans Oliwierowi Indykowi z Irydy Mielec, wygrywając jednogłośnie na punkty.

Wyniki bokserów Stali Stalowa Wola Boxing Team (na pierwszym miejscu)

Półfinały

Młodzik 40 kg: Dorian Urbanik - Jakub Reczkowski (Wisłok Rzeszów) - RSC 1

Kadet 54 kg: Alan Sokólski - Jakub Marczydło (Stal Rzeszów) 0:5

Junior 55 kg: Aleks Sitarski - Kacper Gancarczyk (Iryda Mielec) AB I

Junior 65 kg: Albert Kozioł - Antoni Zawadzki (Stal Rzeszów) RSC 1

Junior 65 kg: Maciej Herdzik - Kacper Górka (Stal Rzeszów) RSC 1

Junior 75 kg: Mateusz Skibski - Hubert Osak (Wisłok Rzeszów) RSC 2

Finały

Kobiety

Junior 70 kg: Maja Dul - Julia Juhan (obie Stal Stalowa Wola) v.o.

Młodzik 52 kg: Franciszek Kredens - Wiktor Witek (Wisłok Rzeszów) 2:3

Kadet 66 kg: Filip Wojtyna - Dawid Aszklar (Budo Krosno) RSC 2

Kadet 70 kg: Jan Bąk - Karol Paluszek (Mielecka Szkoła Boksu) 1:4

Junior 55 kg: Aleks Sitarski - Daniel Sudoł (Iryda Mielec) 0:5

Junior 60 kg: Kacper Dziura - Patryk Dudek (Iryda) 0:5

Junior 65 kg: Maciej Herdzik - Oliwier Indyk (Iryda) 5:0

Junior 75 kg: Mateusz Skibski - Dawid Wiśniowski (Stal Rzeszów) 5:0

Senior 65 kg: Hubert Sieradzki - Norbert Parkosz (Iryda) RSC 1

Senior 70 kg: Filip Klimek - Tomasz Naparło (Budo Krosno) 5:0

Senior 75 kg: Mikołaj Siembida - Patryk Zarębski (obydwaj Stal Stalowa Wola) 3:2

Zdjęcia Stal Stalowa Wola Boxing Team