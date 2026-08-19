16-latek uszkodził betonowe donice

O sprawie stalowowolscy funkcjonariusze zostali poinformowani w ubiegłym tygodniu. Zgłoszenie dotyczyło zniszczenia dwóch betonowych donic ustawionych przy ulicy Jana Pawła II. Straty oszacowano na około 1000 złotych.

Policjanci jeszcze tego samego dnia ustalili tożsamość osoby, która miała dopuścić się uszkodzenia. Zebrali również materiał dowodowy potrzebny do wyjaśnienia sprawy.

Ponieważ podejrzany ma 16 lat, sprawa trafi do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. To sąd zdecyduje, jakie konsekwencje poniesie nastolatek.

Policja przypomina, że również osoby nieletnie mogą ponosić odpowiedzialność za swoje zachowanie. W przypadku wyrządzenia szkody konsekwencje mogą dotyczyć także rodziców lub opiekunów.

Funkcjonariusze apelują do rodziców, aby rozmawiali z dziećmi o konsekwencjach niszczenia cudzej własności i zwracali uwagę na ich zachowanie.