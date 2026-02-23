Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MalBus
0.0 / 5
Stalowa Wola 23 lutego 2026

1500 złotych i 13 punktów karnych

20 lutego późnym wieczorem policjanci z drogówki w Stalowej Woli zatrzymali kierowcę Seata, który znacząco przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. 23-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego jechał ulicą Sandomierską z prędkością 108 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Za to nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzna poniósł poważne konsekwencje. Funkcjonariusze nałożyli na niego mandat w wysokości 1500 zł oraz przyznali 13 punktów karnych. Dodatkowo, 23-latek stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości wciąż pozostaje jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń drogowych i jedną z głównych przyczyn wypadków. Policja przypomina kierowcom, że przestrzeganie limitów prędkości jest kluczowe dla bezpieczeństwa na drogach, szczególnie w obszarach zabudowanych.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
100 lat, Panie Mieczysławie! 100 lat, Panie Romanie!
Stalowa Wola
100 lat, Panie Mieczysławie! 100 lat, Panie Romanie!
Stalowa Wola nie potrzebuje łaski
Stalowa Wola
Stalowa Wola nie potrzebuje łaski
Od Jaskini Lascaux po Galerię TŁO
Stalowa Wola
Od Jaskini Lascaux po Galerię TŁO
Obywatel Ukrainy zatrzymany za przekroczenie prędkości i jazdę bez uprawnień na S19
Nisko
Obywatel Ukrainy zatrzymany za przekroczenie prędkości i jazdę bez uprawnień na S19
Młodzi energetycy zmierzą się w Nisku. Rusza ogólnopolski konkurs „Moc Energii”
Nisko
Młodzi energetycy zmierzą się w Nisku. Rusza ogólnopolski konkurs „Moc Energii”
Coraz więcej młodych z depresją. W Stalowej Woli działa specjalistyczne centrum pomocy
Stalowa Wola
Coraz więcej młodych z depresją. W Stalowej Woli działa specjalistyczne centrum pomocy
Dziedzictwo kulturowe jako nieodnawialny zasób zrównoważonego rozwoju. Przykład Stalowej Woli
Stalowa Wola
Dziedzictwo kulturowe jako nieodnawialny zasób zrównoważonego rozwoju. Przykład Stalowej Woli
W Groblach uczczą pamięć „Żołnierzy Wyklętych”
Jeżowe
W Groblach uczczą pamięć „Żołnierzy Wyklętych”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu