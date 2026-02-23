1500 złotych i 13 punktów karnych

Za to nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzna poniósł poważne konsekwencje. Funkcjonariusze nałożyli na niego mandat w wysokości 1500 zł oraz przyznali 13 punktów karnych. Dodatkowo, 23-latek stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości wciąż pozostaje jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń drogowych i jedną z głównych przyczyn wypadków. Policja przypomina kierowcom, że przestrzeganie limitów prędkości jest kluczowe dla bezpieczeństwa na drogach, szczególnie w obszarach zabudowanych.