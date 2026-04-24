Stalowa Wola 24 kwietnia 2026

„15 powodów”, by zatrzymać się na chwilę

W Stalowej Woli w holu Biblioteki Głównej można zobaczyć wystawę, która zwraca uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Ekspozycja „15 POWODÓW” to część kampanii społecznej prowadzonej przez Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wystawa nie jest typową prezentacją sztuki. To zestaw 15 prac przygotowanych przez polskich artystów, które pokazują zagrożenia, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w sieci - m.in. na popularnych platformach społecznościowych, takich jak TikTok, Snapchat, Facebook czy YouTube.

Autorzy prac w symboliczny i często mocny sposób pokazują m.in. problem uzależnienia od internetu, przemocy w sieci czy manipulacji treściami. Ekspozycja ma jeden cel - skłonić do refleksji i rozpocząć rozmowę o tym, jak wygląda cyfrowy świat młodych ludzi.

To także element szerszej inicjatywy, której celem jest podniesienie minimalnego wieku dostępu do mediów społecznościowych z 13 do 15 lat.

Organizatorzy podkreślają, że wystawa jest skierowana nie tylko do młodzieży, ale przede wszystkim do dorosłych - rodziców i nauczycieli. To dla nich może być dobry punkt wyjścia do rozmowy z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci i tzw. higienie cyfrowej.

Wśród autorów prac znalazły się znane nazwiska ze świata ilustracji i grafiki, m.in. Paweł Kuczyński, Dawid Ryski czy Zosia Dzierżawska.

Wystawę można oglądać w holu Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki od 10 do 30 kwietnia. Wstęp jest bezpłatny.

Organizatorzy zachęcają, by zatrzymać się choć na chwilę i znaleźć swoje „15 powodów” do tego, by lepiej zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie.

W kategorii Kultura:

zobacz wszystkie
Poezja i wspomnienia. Wieczór autorski Dominika Ćwika w bibliotece
Stalowa Wola
Poezja i wspomnienia. Wieczór autorski Dominika Ćwika w bibliotece
Orkiestra Dęta MDK zagra na majówce w Rozwadowie
Stalowa Wola
Orkiestra Dęta MDK zagra na majówce w Rozwadowie
Nisko zyskało nowoczesną bibliotekę
Nisko
Nisko zyskało nowoczesną bibliotekę
Lasowiacy otwierają jubileusz 70-lecia majówkowym koncertem
Stalowa Wola
Lasowiacy otwierają jubileusz 70-lecia majówkowym koncertem
„Milo Mechanik” w Kinie Wrzos. Animacja inspirowana Stalową Wolą
Stalowa Wola
„Milo Mechanik” w Kinie Wrzos. Animacja inspirowana Stalową Wolą
Wykład o „wieku skąpanym we krwi” już 24 kwietnia
Nisko
Wykład o „wieku skąpanym we krwi” już 24 kwietnia
Zbliża się festiwal „Dziesięć lat z Amadeuszem”
Stalowa Wola
Zbliża się festiwal „Dziesięć lat z Amadeuszem”
Grzech Piotrowski Band z Urszulą Dudziak na scenie MDK
Stalowa Wola
Grzech Piotrowski Band z Urszulą Dudziak na scenie MDK
