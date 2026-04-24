„15 powodów”, by zatrzymać się na chwilę

Wystawa nie jest typową prezentacją sztuki. To zestaw 15 prac przygotowanych przez polskich artystów, które pokazują zagrożenia, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w sieci - m.in. na popularnych platformach społecznościowych, takich jak TikTok, Snapchat, Facebook czy YouTube.

Autorzy prac w symboliczny i często mocny sposób pokazują m.in. problem uzależnienia od internetu, przemocy w sieci czy manipulacji treściami. Ekspozycja ma jeden cel - skłonić do refleksji i rozpocząć rozmowę o tym, jak wygląda cyfrowy świat młodych ludzi.

To także element szerszej inicjatywy, której celem jest podniesienie minimalnego wieku dostępu do mediów społecznościowych z 13 do 15 lat.

Organizatorzy podkreślają, że wystawa jest skierowana nie tylko do młodzieży, ale przede wszystkim do dorosłych - rodziców i nauczycieli. To dla nich może być dobry punkt wyjścia do rozmowy z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci i tzw. higienie cyfrowej.

Wśród autorów prac znalazły się znane nazwiska ze świata ilustracji i grafiki, m.in. Paweł Kuczyński, Dawid Ryski czy Zosia Dzierżawska.

Wystawę można oglądać w holu Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki od 10 do 30 kwietnia. Wstęp jest bezpłatny.

Organizatorzy zachęcają, by zatrzymać się choć na chwilę i znaleźć swoje „15 powodów” do tego, by lepiej zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie.