Stalowa Wola 15 października 2025

15 października – Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Sprawdź, gdzie w Stalowej Woli zrobisz mammografię bezpłatnie i bez skierowania

Październik od lat jest miesiącem, w którym szczególnie dużo mówi się o profilaktyce raka piersi. To właśnie w tym czasie odbywają się liczne kampanie edukacyjne, marsze różowej wstążki i akcje badań profilaktycznych.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

Choć Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi nie ma jednej, stałej daty, to 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi – doskonała okazja, by przypomnieć sobie, jak ważne są regularne badania i samokontrola.

Rak piersi – wczesne wykrycie ratuje życie

Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Co roku w Polsce rozpoznaje się go u ponad 20 tysięcy pań. Choć statystyki są niepokojące, to mamy też dobrą wiadomość: wczesne wykrycie zmian nowotworowych oznacza nawet 90–95% szans na całkowite wyleczenie.
Dlatego tak ważne są regularne badania profilaktyczne, takie jak mammografia.

Kto może zrobić mammografię bezpłatnie i bez skierowania?

Od 1 listopada 2023 r. program profilaktyki raka piersi został rozszerzony. Z bezpłatnej mammografii finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia mogą skorzystać:

  • kobiety w wieku 45–74 lat,

  • które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnej mammografii,

  • i nie mają objawów nowotworu piersi ani nie były wcześniej leczone z jego powodu.

Badanie można wykonać bez skierowania, wystarczy dowód osobisty. Mammografię przesiewową w ramach programu wykonuje się raz na dwa lata. Jeśli kobieta jest po leczeniu raka piersi, od stycznia 2024 r. również będzie mogła skorzystać z programu – najwcześniej 5 lat po zakończeniu terapii.

Gdzie w Stalowej Woli można zrobić mammografię?

W Stalowej Woli działają trzy placówki, w których można wykonać mammografię praktycznie od ręki – bez kolejek.

Ambulatorium pod Hutą (SPZOZ)

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2
W placówce realizowany jest program profilaktyki raka piersi finansowany przez NFZ. Badanie można wykonać bez skierowania, jeśli spełnia się kryteria wiekowe.
Rejestracja: 15 813 40 31

Specjalistyczny Szpital SANUS

ul. Wojska Polskiego 5
Placówka posiada nowoczesny cyfrowy mammograf i również realizuje program profilaktyki NFZ – badanie można wykonać bez skierowania.
Rejestracja: 15 842 50 22 lub 722 300 630

Zakład Diagnostyki Obrazowej – Szpital Powiatowy w Stalowej Woli

ul. Staszica 4
W szpitalu mammografia wykonywana jest wyłącznie ze skierowaniem od lekarza – np. ginekologa lub onkologa.
Rejestracja: 15 843 32 28

Jak przygotować się do badania?

Mammografia to szybkie i bezpieczne badanie, które trwa kilka minut. Aby wynik był jak najbardziej wiarygodny, warto pamiętać o kilku prostych zasadach:

  • w dniu badania nie używaj dezodorantów, balsamów, pudrów ani kremów w okolicach piersi i pach,

  • zabierz ze sobą wyniki poprzednich badań (jeśli je masz),

  • najlepiej zaplanować badanie w drugiej połowie cyklu – piersi są wtedy mniej wrażliwe,

  • przyjdź w wygodnym ubraniu, które łatwo będzie zdjąć od pasa w górę.

Różowa wstążka – symbol nadziei i troski o siebie

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi to nie tylko okazja, by przypomnieć o badaniach, ale też gest solidarności z kobietami, które każdego dnia toczą walkę z chorobą. Różowa wstążka, symbol tego dnia, przypomina, że troska o zdrowie zaczyna się od nas samych.

Nie odkładaj profilaktyki na później – umów się na mammografię i zachęć do tego bliskie Ci kobiety. Wczesne wykrycie może uratować życie.

Pamiętaj: nawet jeśli nie kwalifikujesz się do programu przesiewowego NFZ, lekarz ginekolog lub onkolog może zlecić mammografię w ramach diagnostyki, gdy występują objawy lub czynniki ryzyka.

Warto też sięgnąć po najnowszy numer miesięcznika „Sztafeta”, w którym znalazł się poruszający artykuł „Słowo, którego nigdy nie chcesz usłyszeć” – rozmowa z Justyną Wesołowską i Dorotą Dziedzic, które usłyszały diagnozę raka piersi, a także praktyczny poradnik, gdzie szukać pomocy i wsparcia.

Miesięcznik dostępny jest tutaj: Październik 2025 – miesięcznik Sztafeta (druk)

