15-lecie 3. Batalionu Inżynieryjnego w Nisku. Będzie uroczysty apel i defilada

Obchody rozpoczną się o godz. 8.30 mszą świętą w kościele pw. św. Józefa w Nisku. Następnie, o godz. 9.30, na Placu Wolności odbędzie się uroczysty apel. Jego częścią będzie złożenie kwiatów przy Pomniku Niepodległości oraz Pomniku Orląt Lwowskich.

Na godz. 10.30 zaplanowano defiladę pododdziałów.

Uroczystościom będą towarzyszyć dodatkowe atrakcje. Na miejscu pojawi się mobilny punkt rekrutacyjno-informacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku oraz symulator zderzeń Żandarmerii Wojskowej z Rzeszowa. Na uczestników będzie czekała również żołnierska grochówka.

Kierowcy powinni przygotować się na czasowe utrudnienia. Zamknięty zostanie parking przy Placu Wolności, a na czas przemarszu wojska i defilady ruch będzie wstrzymywany na ulicach Sandomierskiej, Mickiewicza i Kościuszki oraz w rejonie Placu Wolności.

Na obchody zapraszają dowódca 3. Batalionu Inżynieryjnego oraz burmistrz gminy i miasta Nisko.