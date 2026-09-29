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Nisko 29 września 2026

15-lecie 3. Batalionu Inżynieryjnego w Nisku. Będzie uroczysty apel i defilada

3. Batalion Inżynieryjny w Nisku będzie świętował 15-lecie swojego sformowania. Uroczystości odbędą się w piątek, 2 października. W programie znalazły się m.in. msza święta, uroczysty apel na Placu Wolności oraz defilada pododdziałów.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Obchody rozpoczną się o godz. 8.30 mszą świętą w kościele pw. św. Józefa w Nisku. Następnie, o godz. 9.30, na Placu Wolności odbędzie się uroczysty apel. Jego częścią będzie złożenie kwiatów przy Pomniku Niepodległości oraz Pomniku Orląt Lwowskich.

Na godz. 10.30 zaplanowano defiladę pododdziałów.

Uroczystościom będą towarzyszyć dodatkowe atrakcje. Na miejscu pojawi się mobilny punkt rekrutacyjno-informacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku oraz symulator zderzeń Żandarmerii Wojskowej z Rzeszowa. Na uczestników będzie czekała również żołnierska grochówka.
Kierowcy powinni przygotować się na czasowe utrudnienia. Zamknięty zostanie parking przy Placu Wolności, a na czas przemarszu wojska i defilady ruch będzie wstrzymywany na ulicach Sandomierskiej, Mickiewicza i Kościuszki oraz w rejonie Placu Wolności.

Na obchody zapraszają dowódca 3. Batalionu Inżynieryjnego oraz burmistrz gminy i miasta Nisko.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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