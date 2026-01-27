15-latek z mefedronem. Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Do zdarzenia doszło w piątek, 23 stycznia, po godzinie 22 na alei Jana Pawła II. Funkcjonariusze podjęli interwencję wobec młodego mężczyzny, który w przestrzeni publicznej używał słów wulgarnych. Jak się okazało, był to 15-letni mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego.

Podczas policyjnych czynności chłopak był wyraźnie zdenerwowany i przyznał, że spożywał alkohol. Z uwagi na jego wiek policjanci przewieźli go do stalowowolskiej komendy i wezwali na miejsce jego rodziców.

Zachowanie nastolatka nadal budziło niepokój funkcjonariuszy. W obecności jednego z rodziców przeprowadzono kontrolę, podczas której przy 15-latku znaleziono dwa woreczki strunowe z białym kryształem. Policyjny tester wykazał, że była to substancja zabroniona - mefedron.

Chłopak został zatrzymany, a następnie umieszczony w Policyjnej Izbie Dziecka w Rzeszowie. Zebrany materiał dowodowy trafił już do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec nieletniego.