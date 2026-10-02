15 lat służby 3. Batalionu Inżynieryjnego

W trakcie apelu złożono kwiaty przy Pomniku Niepodległości oraz Pomniku Orląt Lwowskich. Jednym z ważnych punktów uroczystości było także wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Uhonorowano żołnierzy, pracowników jednostki oraz osoby związane z batalionem. Wręczono również akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Podczas obchodów przypomniano historię niżańskiej jednostki. 3. Batalion Inżynieryjny powstał w 2011 roku na bazie dwóch rozformowanych jednostek: 12. Ośrodka Przechowywania Sprzętu oraz 3. Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego. Batalion kultywuje również tradycje 12. Małopolskiego Pułku Komunikacyjnego Ziemi Niżańskiej.

Jednostka nosi imię ppłk. Rudolfa Matuszka, oficera wojsk inżynieryjnych. Do zadań batalionu należy m.in. inżynieryjne zabezpieczenie działań wojsk, budowa przepraw, przygotowanie i utrzymanie dróg oraz udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Żołnierze uczestniczą również w ewakuacji ludności i mienia oraz oczyszczaniu terenów z niebezpiecznych przedmiotów wybuchowych.

O 15 latach działalności batalionu mówił jego dowódca ppłk Grzegorz Wieliczko. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zadania wykonane przez jednostkę i szkolenie żołnierzy.

- Minione 15 lat to nieustanne szkolenie batalionu do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem. To tysiące żołnierzy rezerwy, które przeszkoliliśmy na potrzeby Sił Zbrojnych. Kilkadziesiąt specjalistycznych usług wojskowych z zakresu budowy, odbudowy i infrastruktury drogowej, mostowej - mówił ppłk Grzegorz Wieliczko.

Dowódca podziękował także żołnierzom za służbę, szkolenia, udział w poligonach oraz realizację zadań, również tych wykonywanych z dala od miejsca zamieszkania.

W jubileuszu uczestniczył poseł Rafał Weber. W swoim wystąpieniu mówił o znaczeniu służby żołnierzy dla bezpieczeństwa mieszkańców.

- I po to są żołnierze Wojska Polskiego. I po to są ci, którzy służą, dbając o bezpieczeństwo naszego kraju. Aby wszyscy pozostali normalnie żyli, w poczuciu bezpieczeństwa, realizowali swoje codzienne powinności - mówił Rafał Weber.

Do żołnierzy zwrócił się również burmistrz Niska Konrad Krzyżak. Podkreślił znaczenie obecności batalionu w mieście oraz rolę wojsk inżynieryjnych, które wykonują zadania także w czasie pokoju.

- Nawet, gdy nie ma wojny, i oby jej nigdy nie było, to wy pomagacie ludziom w przypadku klęsk żywiołowych, w przypadku innych nieszczęść losowych. To wy jesteście wysoko wyspecjalizowani i dzisiaj żadna armia świata bez wojsk inżynieryjnych nie może istnieć - mówił Konrad Krzyżak.

Oficjalną część obchodów zakończyła defilada pododdziałów.

Jubileusz miał również część otwartą dla mieszkańców. Na Placu Wolności działał mobilny punkt rekrutacyjno-informacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku. Żandarmeria Wojskowa z Rzeszowa przygotowała symulator zderzeń, a na uczestników czekała żołnierska grochówka.