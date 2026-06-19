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Stalowa Wola 19 czerwca 2026

14 za, 4 przeciw. Prezydent Nadbereżny z wotum zaufania i z absolutorium

Po debacie nad raportem o stanie miasta Rada Miejska w Stalowa Wola udzieliła prezydentowi Lucjuszowi Nadbereżnemu wotum zaufania i udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2025 rok. Za głosowało 14 radnych: Mariusz Bajek, Damian Bryk, Łukasz Durek, Ilona Kaczmarek, Aleksander Kapuściński, Andrzej Kochan, Adam Krotoszyński, Agata Krzek, Elżbieta Kulpa, Karolina Paleń, Piotr Rut, Jan Sibiga, Wiesław Siembida i Janina Siek.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Przeciw byli: Joanna Grobel-Proszowska, Dariusz Przytuła, Damian Marczak i Andrzej Szymonik. Od głosu wstrzymali się Andrzej Dorosz, Daniel Hausner i Kamil Maciejak, natomiast nieobecni byli Paweł Madej i Urszula Tatys.

Głosowanie poprzedziła dyskusja podsumowująca działania władz miasta w minionym roku. Jednym z kluczowych punktów sesji była prezentacja i omówienie raportu o stanie miasta, który stał się podstawą do oceny pracy prezydenta i jego zespołu. Radni analizowali m.in. kierunki rozwoju, inwestycje oraz realizację miejskich zadań.

– Bardzo dziękuję za wotum zaufania udzielone przez Radę Miejską w Stalowej Woli. To ważny moment, który dotyczy nie tylko mnie, ale całego zespołu miasta: urzędu, jednostek i spółek, które każdego dnia pracują dla mieszkańców. Dziękuję radnym za wsparcie w realizacji wyzwań roku 2025, za wszystkie debaty, dyskusje i decyzje. Dziękuję również wszystkim współpracownikom - zarówno kierownictwu, jak i pracownikom na każdym szczeblu - za ich codzienną, trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz rozwoju miasta. Dziękuję także mieszkańcom Stalowej Woli za zaangażowanie i wsparcie, ale także za głosy krytyczne, które motywują nas do dalszego działania i rozwoju miasta opartego na pracy, odwadze i konsekwencji. Jednocześnie chcę podkreślić, że nie jestem wolny od błędów i za ewentualne uchybienia przepraszam, szczególnie jeśli ktoś poczuł się urażony - mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Zaapelował również o dalszą współpracę i wspólne działanie na rzecz ambitnej, rozwijającej się Stalowej Woli. Zdaniem prezydenta Nadbereżnego, zbliżający się jubileusz 90-lecia COP i miasta to dobra okazja, by nie tylko podsumować dotychczasowe działania, ale też wyznaczyć nowe kierunki rozwoju.

Żródło/zdjęcie Miasto Stalowa Wola

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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