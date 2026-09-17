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14. Stalowa Dycha im. Bogdana Dziuby tuż-tuż

W najbliższą sobotę, 19 września odbędzie się 14. Stalowa Dycha im. Bogdana Dziuby. Start biegu głównego na 10 km zaplanowano na godz. 15 przy Podkarpackim Centrum Piłki Nożnej przy ul. Hutniczej 10A. Uczestnicy pokonają trzy pętle ulicami Hutniczą, Ofiar Katynia, Kwiatkowskiego i Orzeszkowej. W tegorocznej edycji przygotowano 250 pakietów startowych.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Start biegu głównego zaplanowano na godz. 15:00 przy Podkarpackim Centrum Piłki Nożnej przy ul. Hutniczej 10A. Uczestnicy pokonają trzy pętle ulicami Hutniczą, Ofiar Katynia, Kwiatkowskiego i Orzeszkowej. Limit ukończenia biegu wynosi 1 godzinę i 45 minut od strzału startera. Na zawodników czekać będą punkty z wodą, a po biegu – pamiątkowe medale, posiłek regeneracyjny i losowanie nagród.

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów ukończyły 18 lat oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Dopuszczony jest również udział osób, które ukończyły 16 lat, pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego oraz podpisanego przez niego oświadczenia o zdolności niepełnoletniego do udziału w biegu. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zdolności do udziału w biegu oraz o zapoznaniu się z Regulaminem. Zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu zawodów do godziny 14.30, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit uczestników, którzy dokonali zgłoszenia on-line. Osoby zapisujące się w dniu zawodów mogą nie otrzymać pełnego pakietu startowego.

Najlepsi zawodnicy klasyfikacji generalnej otrzymają nagrody finansowe: 600 zł za pierwsze, 500 zł za drugie i 400 zł za trzecie miejsce. Przewidziano także nagrody w kategoriach wiekowych (200, 150 i 100 zł).

Sportowe emocje rozpoczną się jeszcze przed biegiem głównym. O godz. 14.15 odbędą się Biegi Nadziei Olimpijskich dla dzieci na 200 m (rocznik 2020 i młodsze) i 300 m (roczniki 2017-2019 - oddzielne starty, osobno dziewczęta i chłopcy). Zapisy dzieci w Biurze Zawodów, od 12 do 14.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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