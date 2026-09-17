14. Stalowa Dycha im. Bogdana Dziuby tuż-tuż

Start biegu głównego zaplanowano na godz. 15:00 przy Podkarpackim Centrum Piłki Nożnej przy ul. Hutniczej 10A. Uczestnicy pokonają trzy pętle ulicami Hutniczą, Ofiar Katynia, Kwiatkowskiego i Orzeszkowej. Limit ukończenia biegu wynosi 1 godzinę i 45 minut od strzału startera. Na zawodników czekać będą punkty z wodą, a po biegu – pamiątkowe medale, posiłek regeneracyjny i losowanie nagród.

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów ukończyły 18 lat oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Dopuszczony jest również udział osób, które ukończyły 16 lat, pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego oraz podpisanego przez niego oświadczenia o zdolności niepełnoletniego do udziału w biegu. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zdolności do udziału w biegu oraz o zapoznaniu się z Regulaminem. Zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu zawodów do godziny 14.30, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit uczestników, którzy dokonali zgłoszenia on-line. Osoby zapisujące się w dniu zawodów mogą nie otrzymać pełnego pakietu startowego.

Najlepsi zawodnicy klasyfikacji generalnej otrzymają nagrody finansowe: 600 zł za pierwsze, 500 zł za drugie i 400 zł za trzecie miejsce. Przewidziano także nagrody w kategoriach wiekowych (200, 150 i 100 zł).

Sportowe emocje rozpoczną się jeszcze przed biegiem głównym. O godz. 14.15 odbędą się Biegi Nadziei Olimpijskich dla dzieci na 200 m (rocznik 2020 i młodsze) i 300 m (roczniki 2017-2019 - oddzielne starty, osobno dziewczęta i chłopcy). Zapisy dzieci w Biurze Zawodów, od 12 do 14.