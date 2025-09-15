Miesięcznik
Do przeryw w meczu rezerw Stali Stalowa Wola z Jeziorakiem Chwałowice był remis. Po zmianie stron gole strzelali już tylko gospodarze
15 września 2025

14 goli w Zdziarach. Wszystkie dla gospodarzy

Dwa trafienia do przerwy, tuzin po i drużyna z Brzyskiej Woli wracała do domu po spotkaniu w Zdziarach z bagażem 14 goli. Trudno będzie komukolwiek w tym sezonie poprawić rekord strzelecki piłkarzy trenera Pawła Szafrana. Hat-trick w tym meczu zanotował dwójka doświadczonych zawodników LZS Zdziary, Wojciech Sobiło i lider rankingu strzelców stalowowolskiej „okręgówki”, Artur Łuczak.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

7. kolejka rozpoczęła się już w piątek, meczem Olimpii Pysznica z Sokołem Kamień. Spotkanie pełne podtekstów. Trenerem Olimpii jest obecnie Kacper Piechniak, który przez długi czas reprezentował zespół z Kamienia, będąc jego najlepszym snajperem w 4 lidze, a w jej bramce stoi Maciej Siudak, a więc były bramkarz Sokoła. Oczywiście, sentymentów na boisku nie było. Przez blisko 100 minut - sędzia przedłużył mecz o 9. minut - trwała bezpardonowa, ale toczona w duchu fair play, walka. Zwycięsko wyszli z niej goście, ale i Olimpia zasłużył na brawa. Za walkę do ostatniej sekundy. W doliczonym czasie gry, przy prowadzeniu Sokoła 3:2, po dośrodkowaniu z rogu i „główce” jednego z graczy Olimpii piłka trafiła w poprzeczkę.

LZS ZDZIARY – LKS BRZYSKA WOLA 14:0
1-0 Masełek (27-sam). 2-0 Sobiło (36), 3-0 Moskal (50), 4-0 Sobiło (58), 5-0 Cieśla (60), 6-0 Marchut (64), 7-0 Cieśla (67), 8-0 Sobiło (70), 9-0 Łuczak (73), 10-0 Moskal (78), 11-0 Łuczak (80), 12-0 Łuczak (84), 13-0 Cupak (86), 14-0 Cupak (86)
ZDZIARY: Drzymała – Cieśla (72 Naslyan), Cupak, Jandziński, Jarosz (59 Urbanik), Łuczak, Marchut (65 Maślach), Moskal, Sobiło, Tofilski (46 Gnidec), Wojtas (54 Siudak).
LKS: Duch – Karczmarczyk, A.Kyć (79 Bzdoń), R.Kyć (46 Liber), M.Masełek, P.Masełek, Mushaliuk, Seroka, Socha (69 Kogut), Wrona, Wróbel (73 Koza).
Sędziował Tomasz Kopeć (Stalowa Wola).

STAL II STALOWA WOLA - JEZIORAK CHWAŁOWICE 5:1 (1:1)
0-1 Kurkiewicz (13), 1-1 Moskal (29), 2-1 Wójs (51), 3-1 Szymecki (60), 4-1 Opoka (73), 5–1 Tereszkiewicz (90+2)
STAL: Jankiewicz - Sierkowski (57 Szymecki), Fedejko, Łukawski, Żółtek, Moskal (72 Drozd), Ziemian (28 Filist), Radomski, Opoka (74 Kopeć), Wójs (78 Kominek), Gnatek (67 Tereszkiewicz).
JEZIORAK: Osiński - M.Oskroba, Suszek (80 Nowiński), Oczkowski, Kamil Wydra, Mateusz Kurkiewicz (80 Polit), Skwara, Marcin Kurkiewicz, Latawiec (25 Rybak), Ścipień (65 A.Oskroba (75 Kamiński)), Kacper Wydra.
Sędziował Maciej Lipski (Tarnobrzeg).

OLIMPIA PYSZNICA - SOKÓŁ KAMIEŃ 2:3 (0:1)
0-1 Stępak (17), 0-2 Wąsik (548), 1-2 A.Golik (70), 1-3 Podstawek (84), 2-3 A.Golik (89-rzut karny)
OLIMPIA: Siudak - M.Golik (70 Dziura), Błażejowicz, Dybka (19 Fabianowski), Mróz (86 Serwacki), M.Młynarczyk, Kwiatkowski, Bajgierowicz (56 Dziewa), A.Golik, Mścisz (86 Kuźniar), P.Młynarczyk.
SOKÓŁ: Polit - Kowalski (75 Perlak), Piekut, Bednarz , Konefał, Weres (70 Rychka), Kvaterniuk (85 Zybura), Podstawek, Wąsik (90 Marut), Stępak (65 Różycki), Rurak.
Sędziował Paweł Mulawka (Stalowa Wola). żółte kartki: M.Golik, P.Młynarczyk, Kwiatkowski, Błażejowicz - Konefa, Stępak, Podstawek, Rurak, Polit. Czerwona kartka Kwiatkowski (81. minuta).

W pozostałych meczach 7. kolejki:
TANEW WÓLKA TANEWSKA - POGOŃ LEŻAJSK 1:3 (1:2)
Kowal (3) – Fusiarz (13), Miliarenko (18), Siara (62)
UNIA NOWA SARZYNA - SAN KŁYŻÓW 3:0 (2:0)
Nicpoń (6), Wikos (37, 49)
SIARKA II – SŁOWIANIN GRĘBÓW 0:2 (0:0)
Bartman (61), Piechniak (84)
SPARTA JEŻOWE - STAL NOWA DĘBA 3:3 (2:2)
Gielar (16), Wojtanowicz (26), Kusy (50) – Amjad 50, Tereszkiewicz (33), Bożek (59)
pauzowali CZARNI LIPA

Tabela za www.regiowyniki.pl

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

