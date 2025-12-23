Miesięcznik
Osiedle Leśna
23 grudnia 2025

14 goli w spotkaniu Sympatycznych Nisko z Pizzerią Aniela Nowa Sarzyna

W zaległym meczu 3. ligi podkarpackiej futsalu Sympatyczni Nisko przegrali na wyjeździe z Pizzerią Aniela Nowa Sarzyna 6:8. Gospodarze dzięki zwycięstwu awansowali na pozycję wicelidera tabeli. Następny mecz zespół Sympatycznych rozegra już w Nowym Roku, 3 stycznia zawita do Niska Coala Containers Futsal Łańcut.

Mariusz Biel

Spotkanie rozgrywane w nowosarzyńskiej hali MOSiR było niezwykle emocjonujące. Sympatyczni przegrywali już 0:3, jednak jeszcze przed przerwą doprowadzili do remisu i po zmianie stron mecz zaczynał się jakby od nowa…

Przy stanie 6:6 goście mieli przedłużony rzut karny, jednak Piotr Młynarczyk minimalnie przestrzelił, a chwilę później drużyna z Nowej Sarzyny wyprowadziła kontratak i objęła prowadzenie 7:6. Sympatyczni ruszyli do ataku, zamknęli gospodarzy na ich połowie, ale zamiast wyrównującej bramki, stracili kolejną i porażka stała się faktem.

Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna - Sympatyczni Nisko 8:6 (3:3)

1:0 Eryk Sarzyński, 2:0 Patryk Wiatr, 3:0 Eryk Sarzyński, 3:1 Juliusz Cupak, 3:2 Łukasz Socha, 3:3 Piotr Młynarczyk, 4:3 Krystian Błajda, 4:4 Juliusz Cupak, 5:4 Eryk Sarzyński, 6:4 Artur Łuczak, 6:5 Adrian Golik, 6:6 Piotr Młynarczyk, 7:6 Konrad Jandziński, 8:6 Artur Łuczak.

Sympatyczni Nisko: Patryk Drzymała, Maciej Siudak - Juliusz Cupak, Jakub Kowalski, Adrian Golik, Łukasz Socha, Artur Kwiatkowski, Filip Moskal, Piotr Młynarczyk, Adam Cichoń, Łukasz Startek, Krzysztof Urbanik.

avatar
