130 tysięcy złotych dla Szpitala Powiatowego w Nisku

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku podpisano już stosowne umowy. Pod dokumentami swoje podpisy złożyli: starosta Niżański Robert Bednarz, wicestarosta Józef Sroka, dyrektor SPZZOZ w Nisku Paweł Tofil, a także skarbnik Powiatu Maria Bednarz, która dokonała kontrasygnaty.

Zgodnie z pierwszą umową, kwota 58 tys. zł posłuży do zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do codziennego funkcjonowania szpitala. Druga umowa opiewa na 72 tys. zł i dotyczy zakupu nowoczesnych komputerów medycznych, które trafią na sale operacyjne.

Dzięki przekazanemu wsparciu Szpital w Nisku zyska nowoczesne wyposażenie, co przełoży się na wyższą jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo pacjentów.

- Działania podjęte w zakresie udzielonej pomocy finansowej niżańskiemu szpitalowi, są niezwykle ważne dla mieszkańców powiatu niżańskiego i dla wszystkich pacjentów naszego szpitala. Mając na uwadze podnoszenie jakości opieki zdrowotnej w szpitalu im. PCK w Nisku, przekazaliśmy kolejne środki w wysokości 130.000 zł, co z pewnością przyczyni się do lepszego funkcjonowania niżańskiej lecznicy oraz wpłynie na jakość świadczonych w niej usług medycznych. Zapewnienie mieszkańcom Powiatu wysokiego poziomu leczenia, jest dla nas niezwykle ważne, dlatego też wspieramy szpital, i dbamy o to, aby pracująca w nim kadra, miała do dyspozycji nowoczesny sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia pacjentów – mówi starosta Robert Bednarz.