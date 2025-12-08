13 grudnia XXIX memoriał Józefa Gromka

13 grudnia Stalowa Wola ponownie stanie się areną emocjonujących zmagań szachowych. XXIX memoriał Józefa Gromka, organizowany przez Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola, zgromadzi zawodników pragnących uczcić pamięć jednego z najwybitniejszych polskich szachistów, mistrza Polski i cenionego trenera.

Rywalizacja będzie miała charakter otwarty, a uczestnicy zostaną sklasyfikowani w trzech grupach wiekowych: Open (A) – rocznik 2007 i starsi, B - roczniki 2008–2013, C - rocznik 2014 i młodsi.

W przypadku zgłoszenia minimum siedmiu najmłodszych zawodników istnieje możliwość utworzenia osobnej grupy dla dzieci urodzonych w 2014 roku i później.

Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Tempo gry wyniesie 12 minut plus 2 sekundy dodatkowe za każdy ruch. Punktacja będzie tradycyjna: 1 punkt za zwycięstwo, 0,5 za remis oraz 0 za porażkę.

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 9 grudnia 2025 roku drogą mailową na adres aktywnezawody@gmail.com oraz poprzez formularz dostępny na platformie ChessArbiter. Wpisowe wynosi 20 zł dla seniorów, natomiast juniorzy mogą wziąć udział w turnieju bez opłat.

Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody dla najlepszych zawodników. W grupie A przewidziano nagrody finansowe: 300 zł za pierwsze miejsce, 200 zł za drugie, 100 zł za trzecie, oraz odpowiednio 80, 60 i 50 zł za miejsca IV–VI. Laureaci trzech pierwszych lokat otrzymają również puchary. W grupach B i C na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe za miejsca od pierwszego do czwartego.