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Fot. OSP Nisko
5.0 / 5
Nisko 17 września 2026

120 lat OSP Nisko. Jubileusz jednostki i nowy sztandar

Ochotnicza Straż Pożarna w Nisku świętowała 120-lecie działalności. Jubileuszowe obchody odbyły się 13 września, a jednym z najważniejszych punktów uroczystości było nadanie jednostce nowego sztandaru.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Historia OSP Nisko sięga 1906 roku. Jubileusz był okazją do przypomnienia wieloletniej działalności jednostki oraz podziękowania kolejnym pokoleniom druhen i druhów za ich służbę na rzecz mieszkańców Niska i okolic.

Obchody rozpoczęły się nabożeństwem w intencji strażaków ochotników, odprawionym w Sanktuarium św. Józefa w Nisku. Następnie strażackie pododdziały wraz z uczestnikami uroczystości przemaszerowały pod siedzibę OSP Nisko, gdzie odbyła się dalsza część jubileuszu.

Najważniejszym momentem obchodów było uroczyste poświęcenie i przekazanie jednostce nowego sztandaru. Ma on symbolizować tradycję, honor i gotowość strażaków do niesienia pomocy potrzebującym.

Sztandar został ufundowany ze środków Gminy i Miasta Nisko. Jak podkreślano podczas uroczystości, ma być nie tylko symbolem jednostki, ale również przypominać o wartościach, które od 120 lat przyświecają miejscowym strażakom ochotnikom.

W jubileuszowych obchodach uczestniczyli druhny i druhowie, przedstawiciele władz samorządowych, Państwowej Straży Pożarnej i organizacji strażackich, a także zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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