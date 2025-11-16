Miesięcznik
Stalowa Wola 16 listopada 2025

12 zwycięstwo Vegi - 12 bez straty seta!

6. kolejkę rozegrały zespoły grupy II podkarpackiej siatkarskiej ligi juniorek młodszych. Vega SiR Stalowa Wola gościła w… Zaleszanach dwa zespoły UKS 15 Przemyśl. Obydwa mecze zakończyła zwycięstwami.

Mariusz Biel

Były to ich ligowe wygrane numer 11 i 12. „Veganki” wspierane przez zawodniczki UKS Zaleszany i prowadzone w meczach z UKS-em 15 Przemyśl przez trenera Mariana Godawskiego, były dla swoich rywalek poza zasięgiem.
Pierwsze spotkanie z drugą drużyną UKS 15 Przemyśl zakończyło się bardzo szybko. Przemyślanki nie zdołały w żadnym z dwóch setów przekroczyć granicy 10 zdobytych punktów. Bardziej wyrównany charakter miał drugi mecz, ale przez cały czas to lider tabeli ligowej miał kontrolę nad jego przebiegiem i zakończyła rywalizację także w dwóch setach.
W trzecim meczu rozgrywanym w Zaleszanach, pierwsza drużyna UKS 15 Przemyśl pokonała „dwójkę” 2:0.

VEGA – UKS 15 II Przemyśl 2:0 (25:7, 25:9)
VEGA - UKS 15 Przemyśl 2:0 (25:20, 25:19)

VEGA: Aleksandra Sołtys, Katarzyna Mierzwa, Maja Węglińska, Magdalena Kołodziej, Aleksandra Pędrak, Hanna Kołodziejczyk, Lena Dębowska, Emilia Kusińska, Laura Krawiec, Milena Latawiec, Michalina Kuchno, Zuzanna Drabik, Amelia Rejzerewicz, Amelia Kowalska.

Zdjęcia UKS Zaleszany

Tabela za podkarpackasiatkowka.pl

Mariusz Biel

