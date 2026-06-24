12-latek na hulajnodze zderzył się z samochodem

Jak ustalili policjanci, kierowca hyundaia zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby przepuścić użytkownika hulajnogi elektrycznej. Gdy ruszył i znajdował się już na środku przejścia, w prawą część przedniego zderzaka jego pojazdu uderzył inny użytkownik hulajnogi.

Okazało się, że jednośladem kierował 12-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Chłopiec poruszał się bez kasku ochronnego. Na miejsce została wezwana jego matka. Na szczęście uczestnicy zdarzenia nie wymagali pomocy medycznej.

Funkcjonariusze sporządzili dokumentację, a sprawa trafiła do ogniwa ds. wykroczeń. Po przeprowadzeniu czynności policjanci nałożyli na matkę chłopca mandaty o łącznej wysokości 1050 zł. Kobieta została ukarana za udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania oraz za brak wymaganego kasku ochronnego u dziecka.

To jednak nie koniec konsekwencji. Informacja o zachowaniu 12-latka zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Chodzi o spowodowanie kolizji drogowej oraz kierowanie hulajnogą elektryczną bez wymaganych uprawnień.

Policja przypomina rodzicom o obowiązku nadzorowania sposobu, w jaki dzieci korzystają z hulajnóg elektrycznych i innych pojazdów. Funkcjonariusze apelują, by zwracać uwagę nie tylko na miejsce poruszania się dzieci, ale również na ich wiek, uprawnienia oraz wyposażenie ochronne.