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Stalowa Wola 24 czerwca 2026

12-latek na hulajnodze zderzył się z samochodem

Do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego i hulajnogi elektrycznej doszło w piątek przy ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. Choć nikt nie odniósł obrażeń, sprawa zakończyła się konsekwencjami dla matki 12-letniego użytkownika jednośladu.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Jak ustalili policjanci, kierowca hyundaia zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby przepuścić użytkownika hulajnogi elektrycznej. Gdy ruszył i znajdował się już na środku przejścia, w prawą część przedniego zderzaka jego pojazdu uderzył inny użytkownik hulajnogi.

Okazało się, że jednośladem kierował 12-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Chłopiec poruszał się bez kasku ochronnego. Na miejsce została wezwana jego matka. Na szczęście uczestnicy zdarzenia nie wymagali pomocy medycznej.

Funkcjonariusze sporządzili dokumentację, a sprawa trafiła do ogniwa ds. wykroczeń. Po przeprowadzeniu czynności policjanci nałożyli na matkę chłopca mandaty o łącznej wysokości 1050 zł. Kobieta została ukarana za udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania oraz za brak wymaganego kasku ochronnego u dziecka.

To jednak nie koniec konsekwencji. Informacja o zachowaniu 12-latka zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Chodzi o spowodowanie kolizji drogowej oraz kierowanie hulajnogą elektryczną bez wymaganych uprawnień.

Policja przypomina rodzicom o obowiązku nadzorowania sposobu, w jaki dzieci korzystają z hulajnóg elektrycznych i innych pojazdów. Funkcjonariusze apelują, by zwracać uwagę nie tylko na miejsce poruszania się dzieci, ale również na ich wiek, uprawnienia oraz wyposażenie ochronne.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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