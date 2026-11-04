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4 listopada 2026

11 listopada w Leżajsku

Msza święta, złożenie kwiatów pod pomnikiem, defilada, strażacka grochówka i koncert patriotyczny - tak Leżajsk będzie obchodził 108. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Powiatowe uroczystości odbędą się w środę, 11 listopada.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Obchody rozpoczną się w południe w Bazylice Zwiastowania NMP w Leżajsku, gdzie odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny. Wezmą w niej udział poczty sztandarowe, delegacje i zaproszeni goście.

Po nabożeństwie, o godz. 13.15, uczestnicy przejdą pod pomnik poległych w walkach niepodległościowych. Tam zaplanowano złożenie wieńców i kwiatów. Następnie, o godz. 13.45, ulicą Mickiewicza przejdzie uroczysta defilada, która zakończy się przy Miejskim Centrum Kultury.

Na godz. 14 zaplanowano wspólny posiłek na placu przy MCK. Na uczestników będzie czekać strażacka grochówka.

Ostatnim punktem obchodów będzie program artystyczny w Miejskim Centrum Kultury. Początek o godz. 15. Przed publicznością wystąpią Powiatowa Orkiestra DIVERTIMENTO, młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku oraz artyści MCK.

Organizatorami obchodów są Powiat Leżajski i Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. W przygotowanie wydarzenia włączyły się również Zespół Szkół Technicznych oraz Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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Aktualna ocena:  5.0

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