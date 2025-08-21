Miesięcznik
Stalowa Wola 21 sierpnia 2025

1000 zł mandatu dla 18-latka na hulajnodze elektrycznej

Nietypową jazdę 18-letniego mieszkańca Stalowej Woli zauważyli policjanci ruchu drogowego. Młody mężczyzna nie tylko przewoził pasażerkę na hulajnodze elektrycznej, ale też na przejściu dla pieszych wyprzedził jadący ulicą samochód. Interwencja zakończyła się mandatem w wysokości 1000 zł.

Policja przypomina, że przepisy dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych są jednoznaczne – nie wolno przewozić pasażerów, a poruszanie się po przejściu dla pieszych wymaga zejścia z pojazdu.

Jak wynika ze statystyk, od początku roku na terenie powiatu stalowowolskiego doszło już do 7 kolizji z udziałem hulajnóg, a tylko w sierpniu mundurowi skontrolowali 45 użytkowników jednośladów – w 11 przypadkach stwierdzając wykroczenia.

Policjanci apelują o rozsądek i przestrzeganie zasad, które mają zapewnić bezpieczeństwo nie tylko kierującym hulajnogami, ale i innym uczestnikom ruchu.

