1000 zł mandatu dla 18-latka na hulajnodze elektrycznej

Policja przypomina, że przepisy dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych są jednoznaczne – nie wolno przewozić pasażerów, a poruszanie się po przejściu dla pieszych wymaga zejścia z pojazdu.

Jak wynika ze statystyk, od początku roku na terenie powiatu stalowowolskiego doszło już do 7 kolizji z udziałem hulajnóg, a tylko w sierpniu mundurowi skontrolowali 45 użytkowników jednośladów – w 11 przypadkach stwierdzając wykroczenia.

Policjanci apelują o rozsądek i przestrzeganie zasad, które mają zapewnić bezpieczeństwo nie tylko kierującym hulajnogami, ale i innym uczestnikom ruchu.