Adamietz
Stalowa Wola Nisko Jeżowe Pysznica 23 lutego 2026

100 lat, Panie Mieczysławie! 100 lat, Panie Romanie!

23 lutego to data szczególna dla sportu stalowowolskiego. Tego dnia urodzili się sportowcy, którzy przez wiele lat nie tylko reprezentowali ZKS Stal Stalowa Wola, ale wręcz współtworzyli tożsamość klubu, jego charakter i sportową duszę.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

60. urodziny obchodzi dzisiaj piłkarska legenda „Stalówki” Mieczysław Ożóg, a 55 lat kończy najlepszy w historii Stali koszykarz - Roman Prawica.
Panie Mieczysławie, Panie Romanie – dziękujemy za wszystkie emocje!

Bez piłki żyć nie potrafi

Urodzony w Jeżowem 23 lutego 1996 roku Mieczysław Ożóg, piłkarską przygodę zaczynał w miejscowej Sparcie, ale prawdziwy dom znalazł dopiero przy Hutniczej w Stalowej Woli. Do Stali trafił jako junior i pozostał na długie lata, stając się symbolem wierności klubowym barwom. Łącznie reprezentował „Stalówkę” przez 17 sezonów. Dzisiaj to liczba niemal nie do wyobrażenia…
Klubowych barw bronił w I, II i III lidze - obecnie w Ekstraklasie, I i II lidze. Na najwyższym szczeblu rozgrywkowym wystąpił w 90 meczach, strzelił 6 goli.
Ostatni raz wybiegł w jedenastce Stali Stalowa Wola 8 sierpnia 2007 roku w wyjazdowym meczu z Pelikana Łowicz. Dla kibiców był to koniec pewnej epoki, ale nie koniec jego historii z piłką.
Do dziś, mimo pracy zmianowej i codziennych obowiązków, nadal można go podziwiać na ligowych boiskach, w barwach Bukowej Jastkowice,

Koszykarska duma miasta

Pięć lat później, 23 lutego 1971 roku w Stalowej Woli, na świat przyszedł zawodnik, który miał stać się największą postacią w historii stalowowolskiego basketu - Roman Prawica.
Wychowanek klubu, zadebiutował w seniorskiej drużynie Stali w 1986 roku przeciwko AZS Lublin, a na najwyższym poziomie ligowym zagrał po raz pierwszy rok później, w wyjazdowym spotkaniu z Lechem Poznań. W Stali Stalowa Wola Roman Prawica występował w latach 1986-1997 i w latach 2004-2008, zdobywając w tym czasie 5413 punktów.
W latach 1997-2002 reprezentował Nobiles Włocławek, z którym trzykrotnie sięgnął po wicemistrzostwo Polski (1999, 2000, 2001). Dwukrotnie był wybierany do reprezentacji Południa na mecz gwiazd PLK. Ma na swoim koncie także występy z orzełkiem na piersi w reprezentacji juniorskiej, młodzieżowej i seniorskiej.
Zakończył zawodnicza karierę w Jarosławiu w meczu Stali ze Zniczem 30 kwietnia 2008 r. Dziś wychowuje kolejne pokolenia koszykarzy jako trener młodzieży w CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

