100 lat, Panie Mieczysławie! 100 lat, Panie Romanie!

60. urodziny obchodzi dzisiaj piłkarska legenda „Stalówki” Mieczysław Ożóg, a 55 lat kończy najlepszy w historii Stali koszykarz - Roman Prawica.

Panie Mieczysławie, Panie Romanie – dziękujemy za wszystkie emocje!

Bez piłki żyć nie potrafi

Urodzony w Jeżowem 23 lutego 1996 roku Mieczysław Ożóg, piłkarską przygodę zaczynał w miejscowej Sparcie, ale prawdziwy dom znalazł dopiero przy Hutniczej w Stalowej Woli. Do Stali trafił jako junior i pozostał na długie lata, stając się symbolem wierności klubowym barwom. Łącznie reprezentował „Stalówkę” przez 17 sezonów. Dzisiaj to liczba niemal nie do wyobrażenia…

Klubowych barw bronił w I, II i III lidze - obecnie w Ekstraklasie, I i II lidze. Na najwyższym szczeblu rozgrywkowym wystąpił w 90 meczach, strzelił 6 goli.

Ostatni raz wybiegł w jedenastce Stali Stalowa Wola 8 sierpnia 2007 roku w wyjazdowym meczu z Pelikana Łowicz. Dla kibiców był to koniec pewnej epoki, ale nie koniec jego historii z piłką.

Do dziś, mimo pracy zmianowej i codziennych obowiązków, nadal można go podziwiać na ligowych boiskach, w barwach Bukowej Jastkowice,

Koszykarska duma miasta

Pięć lat później, 23 lutego 1971 roku w Stalowej Woli, na świat przyszedł zawodnik, który miał stać się największą postacią w historii stalowowolskiego basketu - Roman Prawica.

Wychowanek klubu, zadebiutował w seniorskiej drużynie Stali w 1986 roku przeciwko AZS Lublin, a na najwyższym poziomie ligowym zagrał po raz pierwszy rok później, w wyjazdowym spotkaniu z Lechem Poznań. W Stali Stalowa Wola Roman Prawica występował w latach 1986-1997 i w latach 2004-2008, zdobywając w tym czasie 5413 punktów.

W latach 1997-2002 reprezentował Nobiles Włocławek, z którym trzykrotnie sięgnął po wicemistrzostwo Polski (1999, 2000, 2001). Dwukrotnie był wybierany do reprezentacji Południa na mecz gwiazd PLK. Ma na swoim koncie także występy z orzełkiem na piersi w reprezentacji juniorskiej, młodzieżowej i seniorskiej.

Zakończył zawodnicza karierę w Jarosławiu w meczu Stali ze Zniczem 30 kwietnia 2008 r. Dziś wychowuje kolejne pokolenia koszykarzy jako trener młodzieży w CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola.